Arte/Agência Brasil Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT)

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (22) mostra como está a disputa para o governo do Distrito Federal para o segundo turno nas eleições de outubro, neste domingo (25). De acordo com o levantamento, contratado pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, Celina Leão (PP) lidera com 54% e Leandro Grass (PT) tem 37%.

Veja abaixo os números da pesquisa estimulada, em que o Datafolha mostra aos eleitores entrevistados os nomes dos candidatos:

Celina Leão (PP): 54% (eram 55% no último levantamento, em 8 de outubro)

Leandro Grass (PT): 37% (eram 37%);

Em branco/nulo/nenhum: 7% (eram 5%);

Não sabe: 2% (eram 3%).



Para 90% dos eleitores ouvidos no levantamento, a escolha do candidato é definitiva. Outros 9% dizem que ainda podem mudar o voto até o segundo turno; 1% não soube dizer.

Avaliação e aprovação do governo

A pesquisa divulgada nesta quinta (22) também mediu a avaliação e a aprovação do governo Celina Leão (PP).

A atual governadora assumiu o cargo em março deste ano – até então, era vice de Ibaneis Rocha (MDB). Ibaneis deixou o governo do DF para disputar o Senado, mas desistiu em seguida.

Avaliação da gestão Celina Leão

Ótima ou boa: 32% (eram 32% no levantamento anterior, em 8 de outubro);

Regular: 34% (eram 34%);

Ruim ou péssima: 31% (eram 29%);

Não sabe: 3% (eram 4%).



Trabalho de Celina Leão como governadora

O Datafolha também perguntou aos eleitores qual a avaliação sobre o trabalho de Celina Leão como governadora. Veja os resultados:

Aprova: 54% (eram 55%);

Desaprova: 40% (eram 39%);

Não sabe: 7% (eram 6%).

A pesquisa foi contratada pela Globo e pelo jornal "Folha de S.Paulo". O Datafolha ouviu 910 pessoas entre os dias 20 e 22 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

O nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é DF-01738/2026.



