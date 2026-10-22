Reprodução/redes sociais O presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 45% de rejeição, e o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 46% na disputa pelo segundo turno da eleição presidencial, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (22). O levantamento mostra que os dois candidatos enfrentam resistência de quase metade do eleitorado a três dias da votação, marcada para domingo (25).

Na semana anterior, 46% dos entrevistados afirmavam que não votariam em Lula de jeito nenhum, enquanto 44% rejeitavam Flávio Bolsonaro.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Com os dois candidatos no mesmo patamar, o levantamento aponta uma disputa marcada pela resistência de parte significativa dos eleitores aos dois nomes.

Debate

A campanha do segundo turno foi marcada por ataques mútuos na propaganda eleitoral e por confrontos entre os candidatos. O debate realizado pela Band no domingo (18) teve momentos de tensão e troca de acusações entre Lula e Flávio.

No encontro, os dois bateram boca, trocaram acusações e tiveram postura criticada por boa parte do eleitorado e analistas políticos.

Como foi feita a pesquisa Datafolha

O instituto ouviu 2.520 eleitores entre terça-feira (20) e quinta-feira (22). O levantamento foi encomendado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09709/2026.



