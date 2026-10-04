Reprodução/iG Jacob Pinheiro Goldberg, advogado e psicólogo

A polarização entre esquerda e direit a, da forma como é tratada no Brasil, já não é levada a sério em outras partes do mundo, segundo o psicólogo e advogado Jacob Pinheiro Goldberg. Em entrevista ao iG, em live, durante a apuração das urnas do primeiro turno das eleições 2026, ele afirmou que países da Europa e os Estados Unidos passaram a discutir o chamado “hibridismo” político, enquanto o debate brasileiro continua preso à divisão tradicional entre os dois campos.

Essa aparente polarização é algo que internacionalmente já não é levada a sério. O Brasil é um dos últimos países do mundo que ainda fica aferrado a essa questão de esquerda e direita Jacob Goldberg





Segundo Goldberg, o chamado “hibridismo” político permite que indivíduos podem reunir posições tradicionalmente associadas a diferentes campos ideológicos. “Hoje já se fala no hibridismo, no comportamento híbrido da população, porque existem pessoas que se dizem de esquerda. Mas que esquerda é essa?”, questionou.

Para ele, a divisão entre posições progressistas e conservadoras também não deve ser tratada de forma rígida. Goldberg afirmou que a existência de características conservadoras e progressistas faz parte da própria condição humana e que é necessário observar o comportamento das pessoas para além dos rótulos políticos.

“O fundamental é o respeito à dignidade humana, a liberdade essencial, a igualdade de direitos”, disse.

Goldberg também relacionou o debate político às mudanças sociais e ao aumento da violência. Ao recordar sua infância em Juiz de Fora (MG), afirmou que houve uma mudança nos costumes que, em sua avaliação, representou uma piora nas condições de segurança e convivência social.

“Nós tivemos uma decadência de brutalidade, de violência, de mudança de costumes para pior e não para melhor”, declarou.

Críticas às pesquisas eleitorais

Na entrevista, Goldberg também criticou a forma como pesquisas de opinião pública são produzidas e utilizadas durante as eleições. Para ele, parte do setor teria transformado a pesquisa em um produto comercial, em vez de tratá-la prioritariamente como instrumento de conhecimento sobre a opinião dos eleitores.

O problema é que hoje, em muitos casos, a pesquisa virou produto e não conhecimento Jacob Goldberg

Ainda segundo ele, há situações em que o resultado apresentado estaria condicionado aos interesses de quem encomenda o levantamento.

“Vende-se ‘o resultado que o cliente quer ouvir’, em vez de retratar a realidade com honestidade. E isso corrói por dentro a credibilidade de todo o setor”, disse.

Goldberg também questionou a influência da formulação das perguntas sobre as respostas obtidas e acrescenta que o eleitor percebe quando determinada pergunta pode induzir ou favorecer uma resposta.

O cidadão comum não é um imbecil, muito pelo contrário, é muito mais esclarecido do que se imagina. O cidadão comum é esperto, ele sente que, dependendo da pergunta, existe um endosso para a resposta Jacob Goldberg





Concluindo, Goldberg defendeu que a eleição de 2026 seja vista como uma oportunidade para rever a forma como as pesquisas de opinião são tratadas no debate público.

“Seria muito interessante que essa fosse a última vez ou a última eleição que se julgasse pesquisa de opinião pública”, finalizou.



