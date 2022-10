Waldemir Barreto/Agência Senado - 30.06.2022 Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, durante sessão

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD), votou neste domingo (2) no Centro-Sul de Belo Horizonte e pediu respeito à apuração do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Após sair do colégio São Tomás de Aquino, no bairro São Bento, ele conversou com jornalistas.

"É um momento importante. Quero fazer uma homenagem a todos os servidores da Justiça Eleitoral. Que prevaleça a democracia e que se respeite o resultado das urnas", disse.

O presidente do Congresso ainda afirmou que o "momento de acirramento há de passar".

Ele não comentou sobre quem votou na disputa presidencial, a qual desistiu de participar após anunciar candidatura.

"O voto é secreto. Mas vou votar nos candidatos do meu partido, o Alexandre Kalil, o Alexandre Silveira", afirmou.

Pacheco é esperado na sede do TSE para acompanhar a apuração dos votos. Além dele, ministros do Supremo Tribunal Federal e representantes das Forças Armadas também devem comparecer.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.