Reprodução Twitter O candidato chegou ao seu local de votação acompanhado da mulher Lu Alckmin

O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, votou no seu estado neste domingo (2) sob xingamentos e gritos de apoio a chapa formada por ele e pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



O vice de Lula ficou na fila durante 20 minutos e exaltou a democracia, pregou união e falou contra o ódio nas eleições.

Ele foi chamado de "santo", apelido supostamente atribuído ao ex-governador na planilha de propina da Odebrecht, revelada no âmbito da Operação Lava-Jato.

Alckmin minimizou o episódio e atribuiu o caso de hostilidade ao direito de liberdade de expressão.

"A democracia não é a paz do pântano. É assim mesmo. O que não pode é ter violência. É ter ódio. É possível defender seus pontos de vista sem precisar dar tiro em alguém, sem precisar de violência", afirmou.

"O que nós queremos é um governo solidário. Um governo democrático e um país onde não haja violência. Mas haja paz, amor e oportunidade para todos. Retomar emprego, renda e controlar a inflação", acrescentou.

Alckmin foi abordado por uma eleitora do presidente Jair Bolsonaro (PL), que o acusou de "mudar de lado".

Alckmin apenas respondeu: "Eu respeito."

Alckmin passará o dia com a família e depois acompanhará o ex-presidente Lula durante a apuração dos votos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .