Reprodução Luis Roberto Barroso pediu que os eleitores mantenham paz na zona eleitoral

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, pediu que os eleitores compareçam às urnas neste domingo (2), lembrando que o direito de votar é uma conquista da democracia.

"O direito de todas as pessoas votarem é uma conquista recente na história da humanidade. No Brasil, a recuperação do direito de votar para Presidente tem pouco mais de 30 anos. Custou vidas, prisões e sofrimento para mais de uma geração", disse Barroso ao Jornal Globo deste sábado (1º).

O magistrado pediu para os eleitores tentarem evitar confusões na zona eleitoral.

“Não reclame, não acuse, não ofenda. Vote. Não desperdice esse poder. Vote consciente e faça a diferença.”

