Reprodução Twitter Bolsonaro participa de última motociata em SP antes das eleições

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a dizer que vencerá no primeiro turno nas eleições deste ano. Sem citar fontes, diz ter ao menos 60% das intenções de voto.



"São muitas manifestações pelo Brasil de carros, motos, vários setores da sociedade. Não tem como não termos no mínimo 60% dos votos. Espero que isso de fato aconteça", afirmou durante motociata em São Paulo.

Este deve ser o último passeio de moto do presidente até as eleições deste domingo (2), já que outras manifestações eleitorais no dia do pleito são vetadas pela legislação.

Os motociclistas se reuniram na Praça Campo de Bagatelle, na Zona Norte da capital paulista. Segundo o jornal O Globo, alguns deles usaram adesivos de campanha para tapar o número da placa, infração considerada gravíssima, sujeita à multa de R$ 293,47, apreensão e remoção do veículo e perda de sete pontos na carteira nacional de habilitação.

Bolsonaro estava acompanhado do ex-ministro da Infraestrutura e candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente, Carla Zambelli (PL-SP) e Coronel Tadeu (PL-SP) também compareceram.

A motociata saiu da Avenida Olavo Fontoura e foi até o Parque Ibirapuera. Alguns apoiadores do presidente acompanharam o ato.

São Paulo this morning pic.twitter.com/mWZATNvjqm — Bryan H (@bryanhimself) October 1, 2022