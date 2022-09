Montagem/iG Último Segundo Governadores recebem o teto entre os políticos do Executivo dos estados

Os eleitores brasileiros vão votar, no dia 2 de outubro , para escolher os seus candidatos aos cargos de deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República.



No que diz respeito às lideranças estaduais, a Justiça Eleitoral informou que registrou 223 candidatos para disputarem as eleições , sendo estes divididos entre os 25 estados e o Distrito Federal.

Os governadores têm um mandato de quatro anos, podendo se reeleger por mais quatro anos. Mas, no período onde os cidadãos estão em busca de entender cada vez mais detalhes dos candidatos para exercer o sufrágio no pleito eleitoral, eles muitas vezes têm a dúvida sobre qual o salário dos chefes do Executivo dos estados .





De acordo com o artigo 28, § 2º da Constituição Federal, a remuneração dos governadores e seus respectivos vices, e dos secretários de estado, é determinada pela Assembleia Legislativa. O documento assegura ainda que os subsídios não podem ser superiores aos recebidos pelos ministros do STF (Superior Tribunal Federal).

Além disso, o salário da liderança estadual deve representar o teto do Executivo da unidade federativa. Estes políticos não podem receber nenhuma outra forma de remuneração além do salário.

Salário dos governadores dos estados

A seguir, uma lista com a quantia bruta e líquida recebida mensalmente pelos governadores dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará e Bahia.

São Paulo: Rodrigo Garcia (PSDB), que assumiu o governo de São Paulo no início deste ano após a renúncia de João Doria, recebe o salário bruto de R$ 23.048,59 , e líquido de R$ 16.196,00 . Garcia tenta a reeleição na corrida eleitoral deste ano.

Rio de Janeiro: o governador Cláudio Castro (PL), recebe a quantia bruta de R$ 19.681,33 , e líquida de R$ 16.123,00 . Do mesmo partido de Jair Bolsonaro, Castro assumiu o poder em 2021, após Wilson Witzel sofrer um processo de impeachment.

Minas Gerais: o governador mineiro Romeu Zema (Novo) recebe a remuneração mensal bruta de R$7.936,67 , e líquida de R$ 7.881,00 . Ele assumiu o posto de chefe do Executivo estadual em 2019.

Rio Grande do Sul: Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) ganha um total de bruto de R$ 25. 429,70 em subsídios mensais, e líquido de R$ 17.898,00 . Ele é governador desde o início de 2022, quando Eduardo Leite renunciou ao cargo.

Ceará: Assumindo a liderança executiva do estado neste ano após a renúncia de Camilo Santana, Izolda Cela (PDT) ganha salário bruto de R$ 19.498,67 , e líquido de R$ 13.361 .

Bahia: Rui Costa (PT) recebe a remuneração mensal bruta de R$ 23.516,6 . O salário líquido do petista não está disponível no Portal de Transparência do governo da Bahia. Rui foi eleito em 2014 e reeleito em 2018.

