Taís Ilhéu Contém ou contêm: qual é o certo?

“Contém” ou “contêm” é um daqueles dilemas da Língua Portuguesa que confundem muita gente. Afinal, como uma simples mudança de acento pode transformar uma palavra? Spoiler : ela pode indicar singular, plural ou até alterar o significado. E se você ainda não sabe a diferença, calma! Vamos te ajudar a entender tudo direitinho e, de quebra, te contar a origem dessas palavras.

O que diz a gramática

“Contém” e “contêm” são formas derivadas do verbo “ter” e seguem a mesma lógica gramatical. A diferença está no acento:

Contém (com acento agudo) é usado no singular. Exemplo: “Este livro contém muitas histórias.”

Contêm (com acento circunflexo) é o plural. Exemplo: “Esses livros contêm muitas histórias.”

Por que essa diferença? Segundo Margarete Xavier, autora de língua portuguesa do Fibonacci Sistema de Ensino, isso se deve ao chamado acento diferencial de intensidade, que serve para deixar claro se estamos falando de singular ou plural.

Agora, atenção: escrever “contem” (sem acento) muda tudo! “Sem ele, a sílaba tônica muda e o significado da palavra é outro. ‘Contem’ passa a ser a conjugação do verbo ‘contar’”, alerta Margareth.

Curiosidade linguística

Essa regrinha também vale para todos os derivados do verbo “ter”. Observe: ele tem/ eles têm; ele detém /eles detêm; ele retém/eles retêm; ele mantém/eles mantêm.

Continua após a publicidade

De onde vem tudo isso? O verbo “ter” vem do latim “tenere”, enquanto “conter” tem origem no latim “continere”. Ambos mantêm a conjugação do verbo “ter”, mas ganharam significados e usos específicos ao longo do tempo.

Exemplos no singular e no plural

Cada frasco contém 1 grama.

Esse vidro contém álcool.

Nem tudo que contém segredo é cofre.

As pessoas honestas contêm caráter firme.

As latas de lixo contêm o descarte de muita coisa que pode ser reciclada.

Há medicamentos que contêm substâncias benéficas à saúde.

O acento diferencial na literatura

Apresentamos a você dois exemplos de como essas palavras são usadas em textos literários:

“Livro do Desassossego”, de Fernando Pessoa. “Ver e ouvir são as únicas coisas nobres que a vida contém. Os outros sentidos são plebeus e carnais. A única aristocracia é nunca tocar”

Continua após a publicidade

Poesia do livro “Poesias e xícaras de café (às vezes chá)”, de Amanda Kviatkovski. “Quantos oceanos, mares,

lagos, e todo tipo de coisas

que contêm grandes

quantidades de água que

tu já derrubaste

por causa de pessoas que

sonhavam com montanhas,

vales e desertos?

– queríamos ecossistemas.”

Veja aqui mais dúvidas de português .

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.