Profissões para quem quer combater o aquecimento global

Altas temperaturas em pleno inverno, estações fugindo do “normal” e temporais que arrasam cidades. Mudanças climáticas estão cada vez mais evidentes, afetando a vida das pessoas e a saúde do planeta. Para se ter uma ideia, entre 1970 e 2021, pelo menos 11 mil desastres ambientais e, consequentemente cerca de 2 milhões de mortes, foram causados por conta das mudanças climáticas, segundo a Organização Meteorológica Mundial ( OMM ).

A alteração nos padrões climáticos no Brasil e no mundo, com invernos mais quentes, ciclones mais frequentes e tempestades mais destrutivas, por exemplo, é causada pelo aumento da temperatura global que, de acordo com um estudo feito pela World Weather Attribution ( WWA ), só ocorreu dessa forma por conta de ações da humanidade. A publicação afirma que seria “impossível” atingir a atual desregulação sem a interferência humana.

Além disso, as temperaturas globais devem bater taxas recordes até 2027 – a previsão é que um dos próximos cinco anos seja o mais quente desde o início dos registros, também segundo a OMM .

Considerando todo esse contexto, é importante ter pessoas capacitadas atuando nas mais diversas áreas para tentar reverter, ou pelo menos conter, a crise climática que o planeta enfrenta e, automaticamente, reduzir seus efeitos no planeta. Se essa área te interessa, confira as opções que o GUIA DO ESTUDANTE reuniu com profissões ideais para quem deseja combater esse problema.

Quando pensamos em clima, a primeira carreira que vem na cabeça das pessoas é a Meteorologia – e ela realmente não poderia ficar fora da lista.

O meteorologista estuda a atmosfera da Terra e seus fenômenos por meio da interpretação de gráficos, imagens de satélites e radares, e da análise de elementos, como ventos, chuvas, insolação, temperatura e umidade do ar.

Com essas informações em mãos, eles conseguem monitorar tendências climáticas e prever certos acontecimentos, como furacões e tempestades. Assim, é possível que governos, organizações e indivíduos tomem medidas preventivas para evitar problemas maiores. Exemplos: deslocar a população que vive em áreas de risco caso esteja prevista uma chuva forte; ou políticas públicas que previnam enchentes.

Saindo um pouco da parte mais técnica da natureza e do meio ambiente, também é possível combater as mudanças climáticas e os danos ao planeta por meio da legislação. Quem cursa Direito e se interessa por esse universo, pode se especializar em Direito Ambiental e estudar, proteger e propor leis que protejam o meio ambiente das ações humanas.

As ações judiciais contra empresas, nações e instituições no geral que causam danos climáticos no mundo, por exemplo, passam por profissionais do setor.

Quem cursa Administração Pública fica responsável pela elaboração e acompanhamento de políticas públicas. Nesse sentido, o profissional que se interessa pela área ambiental, pode se especializar no setor, coordenando e avaliando políticas em prol da preservação do meio ambiente e seus efeitos no clima, principalmente de forma preventiva

É a pessoa que estabelece os objetivos e diretrizes do projeto, analisa a viabilidade das linhas de financiamento com recursos públicos e privados, acompanha licitações e controla o orçamento para tornar uma ideia viável.

Quem faz Geologia estuda a ação das forças naturais sobre o planeta e seus efeitos na crosta terrestre, como a erosão e a desertificação. Com isso, é capaz de planejar a ocupação de territórios e avaliar o risco geológico (erosões, enchentes e deslizamentos) incidente sobre essas regiões.

Como esses eventos são, em grande parte, causados pelas mudanças climáticas, esse profissional pode atuar no combate aos seus efeitos de maneira preventiva. Mapeando áreas de risco e entendendo como o clima afeta o solo, por exemplo, é possível alertar governos e a população sobre possíveis desastres no futuro.

Sim, é possível fazer Arquitetura e ajudar – e muito – a combater a crise climática e trazer melhorias para o meio ambiente. Os profissionais da área podem criar projetos urbanísticos que causem menos impactos para o planeta.

Explorar tecnologias que produzam menos lixo durante construções, explorar energias renováveis, como a solar e a eólica, desenvolver prédios e residências que se integrem às características naturais do local e incentivar e projetar mais espaços verdes pela cidade são alguns exemplos.

Nessa especialização, o engenheiro estuda novos materiais e novos usos industriais para os materiais já existentes. E o que isso tem a ver com clima? Com todas as discussões sobre projetos mais sustentáveis e importância da preservação do meio ambiente, cresce a demanda por produtos “verdes”, menos agressivos à natureza, tanto no uso final, como na produção.

A principal responsabilidade do engenheiro ambiental é preservar os recursos naturais e proteger a saúde humana, reduzindo os danos causados ao meio ambiente pelas atividades humanas. Ou seja, esse profissional pode identificar as ações que estão acelerando as mudanças climáticas e pensar em soluções para reverter o problema.

Também é possível trabalhar com o desenvolvimento de tecnologias que ajudem o meio ambiente, por exemplo, reduzindo a emissão de gases que agravam o efeito estufa, ou ainda com planejamento urbano, explorando formas mais sustentáveis de construir nas cidades.

O campo de atuação de quem estuda Biologia é bem amplo, passando por todas as formas de vida, macroscópica ou microscópica; pesquisando a origem, a evolução, a estrutura e o funcionamento dos organismos; e analisando as relações entre os diversos seres e entre eles e o meio ambiente.

Mas então como isso está relacionado ao clima? Os biólogos podem, por exemplo, estudar os efeitos das mudanças climáticas na biodiversidade, analisar como as espécies estão sendo impactadas e pensar em formas de protegê-las.

O profissional desta área estuda as relações entre o homem e a natureza, com foco na preservação ambiental. É responsável pela análise do impacto das atividades humanas sobre o ambiente e procura soluções para evitar ou minimizar desequilíbrios, elaborando planos para a proteção dos recursos naturais.

Assim, pode analisar como a humanidade está interferindo no clima e pensar em maneiras de conter os danos climáticos. Também é possível acompanhar o planejamento e a instalação de grandes empreendimentos para reduzir impactos ambientais, fiscalizar projetos de restauração de ambientes degradados e prestar consultoria ambiental para empresas públicas e privadas e organizações não governamentais.

O engenheiro florestal é responsável por garantir uma exploração sustentável de recursos florestais, levando em consideração a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas e do bioma. Assim, ele pode estudar a melhor forma de preservar, restaurar e regenerar florestas, reduzindo o desmatamento – algo que impacta diretamente o clima e a emissão de gases de efeito estufa.

O profissional também pode ajudar no desenvolvimento de práticas agrícolas mais sustentáveis, protegendo o solo e o meio ambiente como um todo.

