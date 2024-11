“Sovaco” ou “suvaco”: qual o certo?

Você entrou no ônibus e sentiu um cheiro desagradável. Outro passageiro decidiu reclamar da falta de higiene alheia e gritou: “Vá limpar esse suvaco!”. “Suvaco” ou “sovaco”? Se você já deixou essa dúvida de português de lado em situações como essa, chegou a hora de saná-la: o correto é “sovaco” , com “o”.

E tem mais, apesar de “suvaco” estar errado, “sovaco” não é a única forma ortográfica deste termo popular. Pegue seu desodorante e venha entender as variantes deste termo!

A forma “sovaco” é usada, principalmente, em contextos informais. Em situações mais elegantes, pode ser substituída pelo seu sinônimo “axila”. Ou seja, este substantivo masculino indica a parte inferior da articulação que ocorre na junção do braço com o ombro.

A origem da palavra sovaco, de acordo com o dicionário Michaelis , vem do espanhol sobaco .

Existem, na língua portuguesa , palavras que apresentam mais do que uma grafia correta e “sovaco” é uma delas. Apesar de “suvaco” estar errado, como vimos anteriormente, existe outra maneira de falar esta palavra: “sobaco”, com “b” na segunda sílaba.

Outras palavras com formas gráficas variantes em que ocorre a alteração entre b e v são:

