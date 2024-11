Ludimila Ferreira Gabarito Fuvest 2025 prova X: correção oficial da primeira fase

A primeira fase da Fuvest 2025 , vestibular que disponibiliza vagas na USP (Universidade de São Paulo), aconteceu neste domingo (17), e os candidatos em breve poderão checar como se saíram. A banca organizadora disponibiliza ainda hoje, a partir das 19h, o gabarito oficial da prova. Abaixo, você confere o Gabarito Fuvest 2025 prova X . Se esta não é a sua prova, veja também os gabaritos Z , K , Q e V .

Gabarito da prova X

Calendário Fuvest 2025

Divulgação dos locais de prova: 1º de novembro;

Aplicação da 1ª fase: 17 de novembro;

Divulgação da lista de convocados para a 2ª fase: 2 de dezembro;

Provas de habilidades específicas: 10 a 14 e 18 a 20 de dezembro;

Provas da 2ª fase: 8 e 9 de dezembro;

Lista de aprovados: 24 de janeiro de 2025.

