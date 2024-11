Ludimila Ferreira Veja uma lista de tudo o que precisa levar para a Unesp 2025

O vestibular da Unesp 2025 (Universidade Estadual Paulista) acontece nesta sexta-feira (15), no feriado da Proclamação da República . Com tantas provas acontecendo quase ao mesmo tempo, os participantes podem ficar confusos com o que precisam levar para cada uma.

Para ajudar quem ainda está perdido, o GUIA DO ESTUDANTE consultou o Manual do Candidato para listar o que os candidatos precisam levar e o que está proibido!

O que precisa levar para a Unesp?

Para a realização das provas o candidato deverá levar caneta esferográfica com tinta preta. Também é permitido o uso de uma régua transparente . Canetas de outra cor correm o risco de não serem reconhecidas pelo software de correção utilizado pela universidade para correção do exame. Lanches leves também são permitidos.

Além disso, é necessário levar um documento de identificação original do candidato com foto, sendo um dos seguintes:

Carteira de Identidade (RG);

Carteira de Identificação Nacional (CIN);

Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/97;

Certificado Militar;

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

Passaporte;

Registro Nacional de Estrangeiros (RNE);

Carteiras de Identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares;

Carteira de Órgão ou Conselho de Classe.

O que está proibido?

O uso de dispositivos eletrônicos é estritamente proibido, assim como alguns itens de vestuário. Além disso, as orelhas dos candidatos precisam estar sempre visíveis. Confira o que você não deve levar para o exame:

calculadoras;

telefones celulares;

relógios;

reprodutores de áudio;

protetores auriculares;

bonés;

gorros;

chapéus;

óculos de sol;

o uso de cabelos longos soltos;

bandanas ou qualquer acessório similar.

A Unesp

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) é uma universidade pública com campi em 24 cidades do interior de São Paulo – Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

É uma das instituições de ensino superior mais bem avaliadas do país, e figura com frequência em rankings como o QS World University Rankings.

Na última edição, ofereceu 6.596 vagas pelo vestibular tradicional e 457 para medalhistas de Olimpíadas do Conhecimento.

Calendário Unesp 2025

Prazo para pedidos de isenção da taxa : agosto

Inscrições: 4 de setembro a 10 de outubro

Primeira fase: 15 de novembro

Convocação para segunda fase : 2 de dezembro

Segunda fase: 8 e 9 de dezembro

Resultado: 31 de janeiro de 2025

