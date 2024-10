Taís Ilhéu Gabarito ITA 2025: veja as respostas da primeira fase

Candidatos que fizeram a primeira fase do ITA 2025 , o vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica , já podem conferir como se saíram na prova. O instituto divulgou nesta sexta-feira (18) o gabarito oficial , que indica quais eram as respostas corretas para as 48 questões desta etapa. A lista de aprovados para a segunda fase está prevista para 28 de outubro.

As perguntas da primeira etapa são divididas entre as seguintes disciplinas:

Matemática

Física

Química

Inglês

O instituto também informou que duas questões, as de número 9 e 18, foram anuladas, já que não havia uma resposta correta entre as alternativas. Todos os candidatos ganham estes pontos.

Confira abaixo o gabarito:

Continua após a publicidade

<span class="hidden">–</span> ITA/Divulgação

Confira aqui o caderno de questões da primeira fase.

Como é a segunda fase do ITA?

Na segunda etapa, é necessário responder a questões dissertativas de Química, Matemática e Física, além de 15 questões objetivas de Português. Por fim, o candidato deve também redigir uma redação.

Continua após a publicidade

Este é o primeiro ano em que o vestibular não exigirá a leitura de uma lista de livros obrigatórios, como fazia até a última edição.

Calendário ITA 2025

Inscrições : 03 de junho a 17 de julho

: 03 de junho a 17 de julho Primeira fase : 13 de outubro

: 13 de outubro Resultado da primeira fase: 28 de outubro

28 de outubro Segunda fase : 05 a 08 de novembro

: 05 a 08 de novembro Resultado final : 19 de dezembro

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.