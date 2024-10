Taís Ilhéu “Previu” ou “preveu”: qual é o certo?

O professor “ previu” ou “ preveu ” o que vai cair no Enem ? Seria maravilhoso prever tudo que vai aparecer no exame, hein! Mas afinal, qual é a forma correta de escrever? A grafia certa é “previu” , conjugação do pretérito perfeito do indicativo, na 3ª pessoa do singular, do verbo “ prever ”.

“O verbo ‘prever’ vem do verbo ‘ver’, ambos são irregulares e conjugados da mesma forma. Se o passado de ‘ver’ é ‘viu’, o de ‘prever’ segue a mesma regra, ou seja, é ‘previu’”, explica Regina Célia Damasceno , professora de Língua Portuguesa e redação do Instituto Educacional Padre Ubirajara Cabral, da Rede Pitágoras, em Alpinópolis (MG). “O mesmo acontece com os verbos ‘antever’ (anteviu) e ‘rever’ (reviu)”, complementa a educadora.

Como surgiu a palavra “previu”?

O verbo “prever” tem origem no latim “praevidere”, que é composto pelo prefixo “prae-” (que significa “antes”) e o verbo “videre” (que significa “ver”). Assim, “praevidere” literalmente significa “ver antes” ou “antever”, “ver antecipadamente” ou “fazer uma previsão”.

Que tal usar na redação do Enem?

Já pensou usar o verbo “prever” em seus textos nos vestibulares? “O verbo ‘prever’ pode ser útil em redações e textos dissertativos, pois permite referir-se a análises feitas no passado, o que pode fortalecer argumentos, especialmente quando se apresenta uma consequência atual de algo que já foi previsto”, sugere a docente Regina.

Segundo a professora, usar “previu” com precisão em contextos históricos, científicos ou em debates, implica que alguém ou algo conseguiu antecipar corretamente um evento ou um resultado. Isso traz uma sensação de acerto ou de uma capacidade especial de análise.

Por exemplo, quando se diz que “um cientista previu o impacto das mudanças climáticas”, há uma conotação de reconhecimento do valor da observação e da análise daquele cientista. Isso pode valer ouro na sua nota de redação.

Exemplos do dia a dia

Dá uma olhadinha nessas quatro frases em que aparece a palavra “previu”.

O educador previu que a crise econômica traria consequências negativas para o desenvolvimento educacional do país.

O renomado cientista previu os efeitos das mudanças climáticas no mundo.

O Ministério da Saúde previu que, sem intervenções rápidas, a falta de saneamento básico continuaria a afetar milhões de pessoas.

O sociólogo previu que a desigualdade social aumentaria, caso não fossem adotadas políticas públicas eficientes.

Em citação poética e música

A educadora Regina cita uma frase do escritor português Fernando Pessoa , em que cita a palavra “previu” de forma perfeita:

“O maior erro que os homens podem cometer é tentarem saltar por cima da gradualidade e da evolução da natureza e realizar hoje aquilo que a natureza previu para amanhã”.

Outro exemplo lembrado pela docente é a letra da música “A gente não previu”, de Gabi Sá. Veja o trecho aqui:

“Jeito tão doce, garota antes fosse somente um poema

Tudo cantado por mim são fatos que impõem dilemas

Mas que pena a distância, esse é meu problema

E eu vejo nesse teu olhar o foco do meu desejo, te admirando em secreto e te

compondo em segredo, mas sem falar do teu beijo

Simplesmente aconteceu, muito mais além do que a gente previu , muito mais além do

que você e eu, você e eu, você e eu […]”.

