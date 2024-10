Ludimila Ferreira Qual é o coletivo de “eleitores”?

Este domingo (6) é dia de eleições municipais no Brasil e com isso todos os cidadãos aptos devem exercer seu direito de votar. Já parou para pensar como se referir a esse grupo de eleitores vai até as urnas ? Se você pensou imediatamente em eleitorado está certo, mas não é a única forma. O outro coletivo de eleitores é colégio .

Pois é, se você achava que “colégio” era apenas um outro nome para “escola”, não é bem por aí! Este é um coletivo, que curiosamente também serve para falar sobre um grupo de cardeais – alto dignitário da Igreja Católica, que auxilia o Papa em diversas competências.

Abaixo, confira exemplos e o que são substantivos coletivos!

Exemplos

No Brasil, o colégio eleitoral é composto por aproximadamente 150 milhões de eleitores .

O colégio eleitoral é dividido em colégios eleitorais estaduais, que são formados pelos eleitores de cada estado .

O número de eleitores de cada estado é proporcional à sua população, por isso o eleitorado varia.

O colégio é um importante instrumento da democracia representativa.

O eleitorado todo se dirigiu as urnas para escolher o próximo presidente.

O que são substantivos coletivos?

De acordo com o dicionário Michaelis , os substantivos coletivos podem se referir a um grupo de seres – como boiada para os bois e arvoredo para as árvores – ou a diferentes espécies de seres – como bando para aves e crianças, ou manada para cavalos e elefantes.

Esta classificação se subdivide em determinados e indeterminados. Os determinados remetem à qualidade ou quantidade dos seres do agrupamento, como “casal”. Já os indeterminados não remetem à quantidade dos seres, são gerais, como “cardume”.

