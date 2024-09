Ludimila Ferreira Medicina e Farmácia são as áreas com mais emprego garantido após formação

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Semesp , centro de inteligência analítica, avaliou a taxa de empregabilidade para formados em diferentes áreas no Brasil – ou seja, se as pessoas conseguiam ou não emprego em sua área de formação depois de concluir a graduação. De acordo com o levantamento, quem têm mais sucesso são os egressos da saúde, com destaque para os formados em Medicina , Farmácia e Odontologia .

Confira os 10 cursos que tem mais profissionais formados contratados no país neste momento!

Top 10 áreas com mais empregos no Brasil em 2024

O estudo considerou formados tanto do ensino público quanto particular. Foram levados em conta apenas os egressos que responderam que trabalham na área de formação e os cursos com mais de 15 respondentes.

Na liderança está Medicina, com 92% das pessoas que têm esse diploma exercendo atividades remuneradas relacionadas ao que estudaram na universidade. Em segundo lugar, Farmácia , com 80,4% e em terceiro, Odontologia , com 78,8%.

Confira o ranking completo:

Medicina: 92,0% Farmácia: 80,4% Odontologia: 78,8% Gestão da tecnologia da informação: 78,4% Ciência da computação: 76,7% Medicina veterinária: 76,6% Design: 75,0% Relações públicas: 75,0% Arquitetura e urbanismo: 74,6% Publicidade e propaganda: 73,5%

