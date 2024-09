Ludimila Ferreira “Vasilha” ou “vazilha”: qual o certo?

Está na hora de substituir os potes de casa e você anota na lista de compras que precisa comprar uma vasilha nova para guardar suas frutas picadas. Ou seria vazilha ? No caso do utensílio doméstico – e, na verdade, em qualquer outro caso – o correto é “vasilha” , com a letra S! O nome do recipiente, que pode ser de plástico ou vidro, vem do latim vasilia .

Além disso, de acordo com o dicionário Michaelis , “vasilha” também pode significar uma “embarcação que transporta pessoas e/ou carga; navio”, e um “c onjunto de tonéis, barris, pipas na adega”. A confusão entre as letras Z e S nas palavras é comum, já que em algumas palavras, o “S” tem som de “Z”, entenda abaixo!

Por que “Z” ou “S”?

A norma mais conhecida é de que, entre duas vogais, o “s” tem som de “z” – como ocorre com a “vasilha”, em que o “s” fica entre duas letras “a” e “i”. Porém, esse não é o único ponto que você precisa levar em consideração na hora de escrever. O “s” também tem som de “z” quando está entre uma vogal e a consoante anasalada “n”, como na palavra “trânsito” por exemplo.

Além disso, ele também assume o som de “z” em palavras terminadas em -oso, -osa, -esa, -isa, -ose, -ise, -ase, -ese, como por exemplo em “majestoso”, “pretensiosa”, “francesa”, “poetisa”, “lactose”, “análise”, “crase” e “síntese” respectivamente.

A regra do “s” ou “z” também se aplica as formas conjugadas dos verbos “ querer” e “ pôr” , como nas conjugações “quiser” e “puser”, além de nos verbos derivados de pôr – um exemplo é “ impor” , que também vai levar o som de “z” quando conjugado para “ impuseram” . Em verbos conjugados terminados em -isar, derivados de palavras com a raiz escrita com “s”, também vamos ter o som de “z”. É o caso de “analisar”.

E mais: nem só de verbos vive a regra do “s” ou “z”. Ela também se estende aos substantivos derivados de verbos terminados em -nder e -ndir, como “ defender” , que se torna “ defesa “. Outro erro comum é achar que os diminutivos de substantivos escritos com “s” serão escritos com “z” – como por exemplo nas palavras “casinha” ou “mesinha”.

Por fim, outra aplicação do “s” com som de “z” ocorre com os ditongos. O ditongo decrescente é o encontro de uma vogal com uma semivogal, como na palavra “lousa”. Já o ditongo crescente, é o encontro de um semivogal com uma vogal, como na palavra “hipocrisia”. Por fim, palavras iniciadas com vogal e formadas pela derivação prefixal de -des, também assumem o som de “z” na fala, como na palavra “desobedecer”.

Exemplos com “vasilha”

O chef colocou os frutos do mar em uma vasilha transparente.

Minha avó disse para misturar todos os ingredientes em uma vasilha, menos as maçãs, o creme de leite e o iogurte.

Coloque o ovo cru em uma vasilha com água e deixe em fogo baixo por 25 minutos para fazer ovo cozido.

Esta era a vasilha favorita da minha mãe.

