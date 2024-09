Luccas Diaz “Remedeia” ou “remedia”: qual é o certo?

Quando na 3ª pessoa do singular (ele/ela) do presente, o verbo remediar pode confundir os falantes a respeito da sua grafia. Na frase “Diariamente, às 15h, Fernando dá remédio ao avô”, por exemplo, poderíamos fazer a substituição de “dá remédio” pelo verbo remediar – mas qual seria a conjugação correta? Seria “remedeia” ou “remedia”?

Se você respondeu a primeira opção, está certo! A forma correta do tempo verbal é “remedeia”, e não “remedia” . Sendo assim, no exemplo, Fernando remedeia o avô diariamente.

Por que a confusão?

A principal razão por trás da confusão da conjugação é o fato de “remediar” ser um verbo irregular. Isto é, acontece uma alteração em seu radical (“remed-“) quando conjugado em algumas pessoas – especificamente, as três primeiras do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Quando conjugado, ele passa a ter o ditongo “ei” no radical (“remedei-“). É o mesmo que acontece com os verbos “ odiar ” (eu, odeio, tu odeias, ele odeia) e “ incendiar ” (eu incendeio, tu incendeias, ele incendeia).

Presente do indicativo:

Eu remedeio ;

; Tu remedeias ;

; Ele remedeia ;

Presente do subjuntivo:

Que eu remedeie ;

; Que tu remedeies ;

; Que ele remedeie ;

Exemplos

Quando surge um problema, Tais remedeia rapidamente a questão;

rapidamente a questão; A enfermeira remedeia o mal-estar do paciente com um anti-inflamatório;

o mal-estar do paciente com um anti-inflamatório; O governo remedeia a crise climática com medidas emergenciais;

a crise climática com medidas emergenciais; A mãe remedeia a briga entre os irmãos para evitar mais desentendimentos;

a briga entre os irmãos para evitar mais desentendimentos; O médico remedeia os sintomas da gripe com antivirais;

Remediar

O verbo remediar, segundo o Dicionário Michaelis, pode ter alguns significados. O mais conhecido é, obviamente, o ato de dar remédio – uma vez, claro, que o próprio verbo vem da palavra. Mas também pode ser usado para outros sentidos derivados, como “socorrer, munindo do que for preciso para atenuar dor física ou moral”; “dispor as coisas com antecedência, a fim de se evitar consequências danosas”; ou ainda “corrigir enganos ou erros”.

Confira outras Dúvidas de Português .

Continua após a publicidade

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso ENEM GUIA DO ESTUDANTE e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.