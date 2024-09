Ludimila Ferreira Como funciona a energia solar?

Já pensou em viajar em um avião que não é movido a combustíveis fósseis? Ou ter água quentinha em todas as torneiras de casa sem pagar um valor absurdo na conta de energia elétrica? Tudo isso já é possível graças à energia solar, uma das fontes mais limpas e que já é responsável pelo abastecimento de muitas residências.

Entenda como funciona este tipo de energia e seus benefícios para o meio ambiente !

O que é a energia solar?

A energia solar é a energia que vem do Sol, como o próprio nome já diz. Para além de ajudar as plantas a fazerem fotossíntese , também é possível gerar eletricidade por meio dela. É claro que a quantidade de energia gerada depende do clima , e as nuvens podem atrapalhar.

A energia solar pode ser convertida em eletricidade de duas maneiras.

1. A energia solar fotovoltaica , que é diretamente traduzida do Sol à eletricidade. Este sistema de geração de energia é formado por painéis, módulos e equipamentos elétricos, não necessitando de uma alta radiação para funcionar. Aqui, a luz solar ocasiona a movimentação dos elétrons presentes no material condutor, normalmente feito de silício, um mineral abundante na crosta terrestre que é usado para diversos fins como componente do vidro, cerâmica, cimento, silicone e os painéis solares. O material é conduzido nos painéis até ser pego por um campo elétrico.

2. Já a energia solar heliotérmica é transformada em calor, para depois ser traduzida em eletricidade. Acontece por meio de painéis solares espelhados que coletam a luz solar através do reflexo e a concentram em um receptor líquido ao emanar a luz na direção dele. Este líquido é o responsável por manter a água quente e produzir vapor nas usinas, movimentando turbinas e acionando geradores que produzem a energia elétrica. Ela é usada para aquecer a água de residências, hotéis, entre outros.

No Brasil, a energia solar heliotérmica é produzida principalmente no Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste.

Por que ela é considerada uma ‘energia limpa’?

A energia solar é considerada uma energia limpa porque é renovável, inesgotável, não poluente e exige pouca manutenção. Pode ser usada até nos lugares mais remotos e requer áreas menos extensas para ser produzida, porém ainda é uma energia cara devido aos equipamentos necessários para produção e armazenamento correto.

Além disso, de acordo com Robert Fischer, diretor da Topsun Energia Solar em entrevista para o G1 , por não liberar gases na atmosfera nem poluir rios e mares, esse tipo de energia também não interfere no aquecimento global.

Ah, e a explicação para os eletrônicos continuarem funcionando mesmo à noite é simples. Como vimos, a energia solar não é apenar gerada, ela também é armazenada. Seu uso também não ocorre em tempo real o suficiente para que ela se esgote e os eletrônicos parem de funcionar.

