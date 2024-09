Ludimila Ferreira Qual é o coletivo de ‘pessoas’?

Alguns coletivos na Língua Portuguesa são únicos, como “alcateia” para lobos. Outros, possuem opções variadas, como “revoada”, “bando” e “passarada”, para os pássaros. Mas já parou para pensar na possibilidade de terem quase 100 opções de substantivos coletivos para o único animal que se organiza em uma sociedade complexa? Pois é, existem 80 coletivos diferentes para falar sobre pessoas .

Destes 80, 24 são determinações genéricas e 56 são para pessoas específicas. Entre os genéricos mais comuns estão “ grupo “, “ galera “, “ turma “, entre outros. Existem também alguns inusitados, como por exemplo “magote”, “turba” e “tropel”.

Abaixo, confira todas as opções possíveis!

Determinações genéricas

multidão; bando; gente; pessoal; massa; magote; grupo; galera; turma; tropa; povo; população; tribo; turba; tropel; hoste; gentarada; leva; quadrilha; rancho; roda; chusma; caterva; gentama.

Determinações específicas

assembleia: coletivo de parlamentares e membros de associações auditório: coletivo de espectadores banca: coletivo de examinadores bancada: coletivo de parlamentares e examinadores banda: coletivo de músicos bando: coletivo de pessoas, ladrões, malfeitores e ciganos batalhão: coletivo de soldados cabido: coletivo de cônegos cambada: coletivo de malandros caravana: coletivo de viajantes, peregrinos e mercadores caterva: coletivo de malfeitores e desordeiros cavalgada: coletivo de cavaleiros choldra: coletivo de malandros e malfeitores chusma: coletivo de pessoas e marinheiros classe: coletivo de alunos e estudantes clero: coletivo de sacerdotes colégio: coletivo de eleitores e cardeais colônia: coletivo de pescadores e imigrantes comitiva: coletivo de acompanhantes companha: coletivo de marinheiros companhia: coletivo de artistas comunidade: coletivo de cidadãos concílio: coletivo de bispos conclave: coletivo de cardeais congregação: coletivo de religiosos congresso: coletivo de parlamentares e especialistas conselho: coletivo de jurados coral: coletivo de cantores coro: coletivo de cantores e anjos elenco: coletivo de atores equipe: coletivo de jogadores e trabalhadores exército: coletivo de soldados falange: coletivo de anjos e soldados família: coletivo de parentes farândola: coletivo de desordeiros, vadios e maltrapilhos horda: coletivo de aventureiros, desordeiros, bandidos, invasores e selvagens junta: coletivo de médicos, examinadores e credores júri: coletivo de jurados legião: coletivo de soldados, anjos e demônios leva: coletivo de pessoas em deslocação e presos malta: coletivo de desordeiros e vadios orquestra: coletivo de músicos pelotão: coletivo de soldados pessoal: coletivo de pessoas e trabalhadores plateia: coletivo de espectadores plêiade: coletivo de artistas e poetas prole: coletivo de filhos quadrilha: coletivo de bandidos e dançarinos em grupo rancho: coletivo de pessoas reunidas para um fim comum roda: coletivo de pessoas e amigos súcia: coletivo de desonestos e velhacos tertúlia: coletivo de amigos e intelectuais em reunião time: coletivo de jogadores tripulação: coletivo de marinheiros e aviadores tropa: coletivo de soldados e pessoas turma: coletivo de alunos, estudantes, amigos, trabalhadores e pessoas

Exemplos na prática

O político discursou para a multidão .

. Havia muita gente na fila de espera.

na fila de espera. Você conhece essa turma ?

? Fiquei assustado quando vi um magote de pessoas vindo para aqui.

de pessoas vindo para aqui. Esse bando de pessoas quer falar com o diretor.

de pessoas quer falar com o diretor. A turba se revoltou contra as propostas apresentadas.

Afinal, o que são coletivos?

Os substantivos coletivos são a representação de um agrupamento de algo, independentemente do gênero . São usados para falar de animais, objetos, localizações geográficas, pessoas, entre outros. Esta classificação se subdivide em determinados e indeterminados:

Determinados: remetem à qualidade ou quantidade dos seres do agrupamento, como “casal”.

Indeterminados: não remetem à quantidade dos seres, são gerais, como “cardume”.

