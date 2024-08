Taís Ilhéu Tema de redação do CNU é impacto da educação e progresso científico

Na manhã deste domingo (18), os mais de 2 milhões de candidatos inscritos no CNU ( Concurso Nacional Unificado ) fizeram a primeira parte da prova que garante milhares de vagas no serviço público. Todos responderam a 20 questões objetivas sobre conhecimentos gerais, e os candidatos do bloco 8 – ou seja, de nível médio – também escreveram uma redação sobre o tema “ Em que medida a educação e o progresso científico e tecnológico podem contribuir para reduzir as desigualdades socioeconômicas e ampliar o desenvolvimento da sociedade brasileira” .

A temática seguiu a linha que professores vinham prevendo ao longo da última semana, baseados na banca que elabora a prova (Cesgranrio). Ou seja, trata-se de um tema de caráter social e que avalia o papel do Estado na resolução de problemas da sociedade brasileira. Assim como o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o CNU cobra dos candidatos a elaboração de um texto dissertativo-argumentativo.

+ CNU: tudo o que você precisa saber para a prova do ‘Enem dos Concursos’

No período da tarde, os candidatos devem retornar às salas de aula até as 14h para a segunda parte do concurso. os candidatos de nível superior respondem 50 questões objetivas de conhecimentos específicos. Enquanto os de nível médio, 40 questões. A duração desta segunda etapa é maior: 3h30.

Continua após a publicidade

Cronograma completo do CNU

4 de julho: divulgação do cronograma completo;

divulgação do cronograma completo; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição;

abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova;

abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova; 7 de agosto: disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos;

disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos; 18 de agosto: aplicação das provas objetivas e discursivas;

aplicação das provas objetivas e discursivas; 18 de agosto: divulgação dos cadernos de provas às 20h;

divulgação dos cadernos de provas às 20h; 20 de agosto: divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas;

divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas; 21 de novembro: previsão de divulgação dos resultados finais;

previsão de divulgação dos resultados finais; Janeiro de 2025: previsão do início da convocação de aprovados para a posse.

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.