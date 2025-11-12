Reprodução/Ministério da Educação Caderno de Provas do 1° dia de aplicação do Enem 2025

O Exame Nacional de Ensino Médios para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) contou com 8.807 presos inscritos, em Minas Gerais, no ano de 2025. Um crescimento significativo em relação ao ano de 2024, que teve um total de 6.597 inscritos.

Nas unidades prisionais administradas pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais(Depen-MG), foram 6.580 inscritos, em Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (Aspacs) foram 2.202 e 25 inscritos em outras unidades prisionais. O exame contribui no processo de reintegração social, dando acesso ao Ensino Superior para pessoas presas.

As provas, que são coordenadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), possuem a mesma estrutura e nível de dificuldade do Enem regular, com 180 questões objetivas, redação e é aplicada em dois dias.



O crescimento das inscrições demonstra para Rogério Greco, Secretário de Estado e Justiça Pública, que a educação é o alicerce fundamental da política de reintegração social. “O crescimento nas inscrições demonstra a contribuição e esforço da Secretaria Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais e do Depen-MG para o fortalecimento da cidadania dentro das unidades prisionais do estado”, afirma Greco.

Karol Amorim, diretora interina da Diretoria de Ensino e Profissionalização do Depen-MG afirma que o aumento de inscritos no Exame reflete o fortalecimento da política estadual e valorização da educação nas unidades prisionais. “Mais do que um exame, ele é uma oportunidade concreta de transformação social e pessoal, permitindo que essas pessoas retomem seus projetos de vida por meio do estudo”, declarou.

O exame acontecerá nos dias 16 e 17 de dezembro, dentro das próprias unidades prisionais. O gabarito fica disponível no dia 29 de dezembro e poderá ser utilizado como método de ingresso através do Sisu, Prouni, Fies ou para certificação de conclusão do Ensino Médio.