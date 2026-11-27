Governo do Estado de São Paulo Escassez de professores pode ser causada pela remuneração e condições de trabalho

O Censo da Educação Superior, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) nesta quinta-feira (26), mostrou que o número de alunos dos cursos de licenciatura cresceu nos últimos anos, mas identificou áreas com risco de “apagão de docentes” devido à queda de matrículas.



Aumento no número de alunos



De 2024 a 2025, os dados do Inep mostram que o número de estudantes nos cursos que formam professores cresceu 3,5%, chegando a 1.779.234.

No entanto, os cursos que lideraram esse aumento são o de Pedagogia, Educação Física e Educação Especial, oferecidos majoritariamente no formato EaD.

No entanto, a nova Política de Educação a Distância proíbe que esses e outros cursos sejam ofertados na modalidade 100% EaD; ou seja, eles terão que se adaptar ao formato presencial ou semipresencial a partir de 2027, ou deverão ser encerrados.

Áreas com risco de “apagão”

O número de alunos em alguns cursos para a formação de professores em áreas essenciais diminuiu de 2024 para 2025. Em Filosofia, a queda foi de 5,7%; em Física, de 2,6%; em Geografia, 5,5%; em Português (curso de Letras), a queda foi de 4,6%, e em Química, de 3,4%.

Essa queda se soma a outro problema que contribui para um possível “apagão”. De acordo com o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp), a dificuldade de renovação do quadro docente também está relacionada ao envelhecimento dos professores, com mais profissionais próximos da aposentadoria.

Concluintes e desistências

O número de matrículas e de alunos cursando as graduações devem ser considerados, mas, mais importante, é observar o número de concluintes nestes cursos. Segundo o Censo do Inep, em dez anos, o número de alunos em cursos de licenciatura aumentou 20,9%, mas a quantidade de concluintes caiu 3%.



O índice de desistência chama a atenção nos cursos de Física, Matemática e Sociologia (74%), em Filosofia, o índice foi para 70%; em Química e História, 69%; Pedagogia, teve índice de desistência em 57%, menor entre as licenciaturas. Na média de todas as graduações do Brasil nos últimos dez anos, o índice de desistência foi de 63%, ou seja, mais da metade dos alunos mudou de graduação e se formou em outra área.



Remuneração e condições de trabalho



O que pode explicar a baixa atratividade da profissão de professor para os jovens é a baixa remuneração e as condições de trabalho. Segundo estudo da Unesco, divulgado em outubro, em cada dois de cinco países do mundo todo, os docentes recebem menos que outros profissionais igualmente qualificados. Isso pode justificar as desistências e a queda no ingresso de novos alunos.

No Brasil, por exemplo, em 2025, professores do ensino médio ganhavam em média 6,5 mil reais por mês, o que corresponde a 20% a menos do que a renda mensal de trabalhadores com ensino superior completo em outras áreas, segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais.

As condições de trabalho também não contribuem para impulsionar o ingresso de novos profissionais. Segundo informações do Inep, 41,4% dos professores do ensino médio no Brasil atendiam em 2025 entre 50 e 400 alunos, dividiam a rotina entre dois turnos, atuavam em uma ou duas escolas e lecionavam em duas etapas de ensino, como o fundamental e o médio.

Isso significa um desgaste considerável dos profissionais em uma jornada de trabalho extensa que não termina no período de aulas, mas envolve também correção de provas, planejamento de aulas e deslocamento.



Possíveis saídas

O governo federal tem adotado medidas para incentivar o ingresso, a permanência e a conclusão de estudantes nos cursos de licenciatura. Entre as iniciativas está o Programa Mais Professores para o Brasil, que prevê a oferta anual da Bolsa Pé-de-Meia Licenciaturas a estudantes com bom desempenho acadêmico nesses cursos.

Outra medida é a Bolsa Mais Professores, criada para estimular a atuação de docentes em regiões e áreas do conhecimento que enfrentam escassez de profissionais.

O programa também prevê ações de valorização social dos professores, por meio de parcerias com ministérios e órgãos públicos. Além disso, pretende fortalecer o desenvolvimento profissional dos docentes com a criação de um portal que ofereça oportunidades de formação de acordo com o perfil e as necessidades de cada profissional.





