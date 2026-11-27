Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo Estudantes de São Paulo

O Censo da Educação Superior , divulgad o pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) nesta quinta-feira (26), mostrou que os estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas (PPI) são maioria nos cursos de graduação das universidades federais. Segundo os dados, em 2025, o grupo correspondeu a 50,1% das matrículas.

O levantamento é realizado anualmente e reúne dados sobre as instituições de ensino superior, estudantes e docentes. As informações coletadas incluem infraestrutura das instituições de ensino, a oferta de vagas, o número de candidatos, matrículas, ingressantes e concluintes, além do perfil dos docentes, levando em conta os diferentes modelos de organização acadêmica e categorias administrativas.



Lei de cotas



A criação da Lei de cotas, de 2012, buscava garantir que estudantes de diferentes origens tenham oportunidades mais justas no acesso às universidades. Ela prevê que as universidades e institutos federais reservem pelo menos metade das vagas para estudantes que estudaram em escola pública durante o ensino médio, considerando renda, raça, etnia e deficiência.



Deste então, 1,6 milhão de estudantes ingressaram na rede federal superior por meio dessa reserva. O Censo mostrou que quase 124 mil estudantes chegaram às universidades e institutos federais por meio das cotas em 2025. Deste número, 64,9 mil são estudantes PPI, 51,9 mil estudantes de baixa renda, 5,3 mil pessoas com deficiência e 2,1 mil quilombolas.



Universidades Privadas



Outros meios de ingresso de pessoas do grupo PPI também é incentivado pelo governo por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Segundo dados do Censo, em 2025, mais de 610 mil foram matriculados em universidades privadas por esses programas.



O Fies tem cotas para PPIQ (autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas), não exige que o estudante tenha cursado o ensino médio em escola pública, e distribui as vagas destinadas a esse grupo de acordo com a proporção populacional de cada estado.



O Prouni também oferece a porcentagem de vagas de acordo com a proporção populacional de cada estado, mas exige que o candidato tenha concluído o ensino médio em escola pública, tenha renda de até 1,5 salário mínimo por pessoa para bolsa de 100% e até 3 salários mínimos para bolsa de 50%.



Universidades públicas



O Sistema de Seleção Unificada (Sisu), reserva o número de vagas para cotas PPI de acordo com a proporção populacional de cada estado, e é uma plataforma do Ministério da Educação (MEC) para concorrer a vagas em instituições públicas de ensino superior com a nota do Enem.

Além deste meio de ingresso, o vestibular de cada uma das universidades estaduais, como as de São Paulo, possuem regras próprias de ação afirmativa definidas por cada instituição.



