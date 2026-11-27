Agência Brasil Educação básica

Foi sancionada, nesta sexta-feira (27), a Lei 15.555, que atualiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) tornando obrigatória a oferta de educação básica gratuita a crianças de 4 a 17 anos de idade. A norma também assegura o ensino gratuito a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade adequada.

O que muda com a nova lei?



Proteção e cuidados



Até então, o ECA tornava obrigatório o ensino gratuito somente para o ensino fundamental, que vai do 1º ao 9º ano. Agora, a regra também vale para a pré-escola e o ensino médio.



A oferta de programas suplementares de material didático, assistência à saúde, transporte e alimentação também foi modificada. Com a nova lei, esses benefícios foram formalmente ampliados no ECA para atender a pré-escola e o ensino médio.



Casos de maus tratos, faltas sem justificativa com frequência, evasão escolar e alta repetência, agora devem ser denunciados não somente pelos dirigentes de escolas de ensino fundamental, agora o dever é para os responsáveis por todos os estabelecimentos de educação básica de escolas de todo o Brasil.



Acompanhamento e melhorias



O poder público agora deve identificar e contabilizar os estudantes de 4 a 17 anos, convocá-los para a matrícula e acompanhar a frequência escolar.

Também é de responsabilidade do poder público fomentar estudos e propostas para garantir o acesso à educação básica obrigatória a crianças e adolescentes que estão fora da escola. As medidas deverão considerar o calendário escolar, o currículo, as metodologias de ensino e os critérios de avaliação.



Estatuto da Criança e do Adolescente



O Estatuto da Criança e do Adolescente foi sancionado pela Lei nº 8.069, de julho de 1990. O documento estabelece a proteção integral de crianças e adolescentes de todo o Brasil e regulamenta o artigo 227 da Constituição Federal.



O regulamento é importante porque, além de estabelecer a proteção integral, ele reconhece crianças e adolescentes como sujeitos de direitos com prioridade absoluta no Brasil.



Antes dele, o Código de Menores era a referência para os direitos desse grupo. A partir do Estatuto, os jovens deixaram de ser tratados apenas como objetos de tutela estatal, e tornaram-se cidadãos em desenvolvimento.





