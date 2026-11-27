O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2026 será aplicado neste domingo (29), em todos os estados e no Distrito Federal, aos universitários de 18 cursos de bacharelado e superiores de tecnologia que serão avaliados neste ano.
A participação é obrigatória para o estudante concluinte receber o diploma. A ausência sem justificativa no exame torna o participante irregular, impedindo a colação de grau.
Também farão a prova aqueles que iniciaram o curso em 2026, que estejam devidamente matriculados e que tenham até 25% da carga horária mínima do curso integral. A participação deste segundo grupo é opcional.
Todos os habilitados nas condições acima devem estar devidamente inscritos pelas instituições de ensino superior onde estudam.
Para que serve o Enade
O Enade é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC) e integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).
O exame nacional tem o objetivo avaliar o desenvolvimento de competências e habilidades importantes para a formação geral e profissional do concluinte.
Questionário do Estudante
Os concluintes dos cursos superiores avaliados têm até às 13h deste domingo (29), no horário de Brasília, para preencher o questionário do estudante, de caráter obrigatório.
Somente depois de preencher o questionário do estudante será possível consultar o local de prova.
Já os estudantes que ingressaram neste ano nos mesmos cursos de bacharelado e superiores de tecnologia devem responder ao questionário entre 30 de outubro e 18 de dezembro.
Embora estejam dispensados da realização da prova, o preenchimento é obrigatório para assegurar a regularidade no Enade.
O documento reúne informações sobre o perfil dos participantes e suas percepções acerca das condições de formação oferecidas pelas instituições de ensino.
Locais e horários de provas
Os inscritos podem conferir onde realizarão o exame no Cartão de Confirmação da Inscrição no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2026, por meio do Sistema Enade.
A aplicação seguirá o horário de Brasília, com abertura dos portões às 12h e fechamento às 13h. A prova terá início às 13h30 e término às 17h30.
Somente após às 17h o participante poderá sair da sala de aplicação levando o caderno de questões e a folha de anotações das respostas.
Áreas avaliadas
Serão avaliados os estudantes universitários de 18 cursos de graduação. Confira a relação dos bacharelados:
- engenharia civil;
- engenharia de produção;
- arquitetura e urbanismo;
- engenharia mecânica;
- engenharia elétrica;
- sistemas de informação;
- ciência da computação;
- ciências biológicas (biologia);
- engenharia de computação;
- engenharia química;
- engenharia de controle e automação;
- engenharia ambiental;
- química;
- engenharia de alimentos.
Já os cursos superiores de tecnologia da lista são:
- análise e desenvolvimento de sistemas;
- gestão da tecnologia da informação;
- gestão ambiental;
- redes de computadores.
Saiba o que levar
Os participantes devem organizar, com antecedência, os itens necessários e evitar imprevistos no domingo, antes da entrada na sala de provas. São eles:
- documento oficial de identificação original com foto e válido. Também é possível apresentar a versão digital diretamente nos aplicativos oficiais. Não são aceitos prints de tela;
- caneta esferográfica de tinta preta: fabricada em material transparente;
- Cartão de Confirmação da Inscrição: não é obrigatório, mas é recomendado;
- água e lanche leve: em embalagens permitidas, para se manter hidratado e alimentado durante a prova.
Confira no edital os documentos aceitos.