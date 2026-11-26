André Richter - Repórter da Agência Brasil STF: estados e municípios são obrigados a pagar piso dos professores

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (26) que os estados, municípios e Distrito Federal são obrigados a pagar o piso salarial nacional do magistério público da educação básica, atualmente no valor de R$ 5.130,63, aos professores da rede pública.

Em caso de descumprimento, o Supremo definiu que a Justiça poderá determinar o pagamento do piso.

A Corte também estabeleceu que o piso vale para o vencimento básico dos profissionais e que leis estaduais ou municipais devem estabelecer o "efeito cascata" para as classes da carreira.

A decisão foi tomada após os ministros rejeitarem recursos protocolados pelo governo do Estado de São Paulo e o município de Riolândia, no interior paulista.

Após professores ganharem na Justiça o direito de receber o piso, os requerentes defenderam no STF que a remuneração dos servidores depende de lei estadual, e o piso nacional não pode ser aplicado automaticamente.

Durante o julgamento, o ministro Alexandre de Moraes disse que o piso é um mecanismo de valorização profissional e deve ser obrigatoriamente cumprido pelos estados e municípios. A lei existe desde 2008.

"É um mecanismo de valorização profissional para que o sistema educacional progrida. Não há possibilidade de desenvolvimento melhor na educação, resultados melhores, se não tiver investimento no professor", comentou.

A ministra Cármen Lúcia considerou que os professores representam a categoria mais importante do serviço público e têm direito à valorização salarial.

"A profissão mais importante para mim é a do professor. É uma valorização que a Constituição estabeleceu para a educação, em benefícios dos educandos, daqueles que estão aprendendo e nos ensinando o tempo todo", disse.

Piso

O pagamento do piso salarial nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública está previsto na Constituição e foi regulamentado pela Lei 11.738 de 2008.

O piso é atualizado anualmente pelo Ministério da Educação. Para 2026, o valor foi fixado em R$ 5.130,63 para jornada de 40 horas semanais.

Apesar de estar previsto na Constituição, o piso não é pago por todos os estados e municípios tanto para professores efetivos quanto para temporários.

As redes estaduais e municipais alegam que não têm recursos suficientes para o pagamento integral.

Contudo, parte do pagamento é garantido por verbas federais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Cabe os estados e municípios fazer o complemento financeiro.