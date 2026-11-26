Reprodução: Agência Brasil Resultado da convocação pode ser contado pelo Portal Acesso Único

Começou a convocação da lista de espera para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). São oferecidas 50 mil vagas para cursos de graduação em instituições privadas e contratação no segundo semestre de 2026. Os candidatos poderão conferir se foram pré-selecionados até o dia 30 de novembro pelo Portal Acesso Único.



O que fazer se for convocado?



O MEC orienta que os candidatos que forem pré-selecionados compareçam à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento do Fies (CPSA) para validar as informações da inscrição, enviando documentos, presencialmente ou virtualmente, dois dias úteis depois da pré-seleção.

Depois disso, o candidato deverá validar as informações com um agente financeiro em até 10 dias úteis depois da validação da inscrição com o CPSA, entregando os documentos exigidos. Depois de aprovadas as informações, o financiamento será formalizado.



Fies Social



Segundo o MEC, 50% das vagas remanescentes foram direcionadas aos candidatos inscritos na modalidade Fies Social, que atende a candidatos com renda familiar mensal por pessoa de até meio salário-mínimo, e inscrição regularizada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Os estudantes pré-selecionados nesta modalidade poderão obter financiamento de até 100% dos custos da graduação, de acordo com as regras estabelecidas pelo Programa.



O que é o Fies?



O Fies é um programa que ajuda os estudantes a pagar a faculdade particular. Sem taxa de juros, o estudante só começa a pagar depois de formado.



Pessoas que tenham renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa, média das notas no ENEM maior ou igual a 450 pontos, redação com nota maior que zero e tiverem feito o Enem como participante regular (e não como treineiro) podem participar.



O início das inscrições e seleção do FIES 2027 está previsto para janeiro ou fevereiro de 2027.





