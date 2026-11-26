Reprodução/UFLA Modalidade semipresencial exige pelo menos 50% de atividades presenciais, incluindo estágios, atividades de extensão e práticas laboratoriais

O Censo da Educação Superior, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) nesta quinta-feira (26), mostrou que houve uma queda no número de cursos oferecidos na modalidade Educação a Distância (EaD).

O levantamento analisou informações de 2025 sobre o ensino superior, que registrou 11.203 cursos 100% virtuais. Enquanto que em 2024, o registro foi de 11.297 cursos.

Apesar de pouco expressiva, a queda mostra uma tendência que pode ser resultado da nova Política de Educação a Distância, de 2025.



Política de Educação a Distância



A nova Política de Educação a Distância foi instituída e publicada em maio de 2025. As novas regras de oferta de cursos de graduação na educação superior estabelece novas diretrizes para os cursos EaD e presenciais e criou um novo formato: o semipresencial.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), os cursos presenciais devem ter carga horária majoritariamente presencial e pode ter até 30% no formato EaD. A modalidade semipresencial exige que pelo menos 30% da carga horária seja presencial física (isso inclui estágios, atividades de extensão e práticas laboratoriais), e pelo menos 20% sejam de atividades presenciais ou síncronas mediadas.

A modalidade Ead é de carga horária predominantemente a distância com até 20% das atividades presenciais e/ou síncronas mediadas, com provas presenciais.

A política também proibiu a oferta dos cursos de medicina, direito, enfermagem, odontologia e psicologia no formato EaD ou semipresencial. Os outros cursos da área da saúde e as licenciaturas também estão proibidas de serem ofertadas EaD, somente será permitida pela modalidade presencial ou semipresencial.



Ingressantes e matrículas



Por outro lado, o Censo divulgado pelo Inep mostrou que houve um aumento no número de ingressantes (2,5%) e nas rematrículas (5,2%) dos cursos a distância. Ao contrário do aumento no número de ingresso de novos estudantes (1,4%) e do das matrículas (1,8%) na modalidade presencial dos cursos, valores menos significativos.

Nova modalidade: semipresencial



A alternativa de equilíbrio entre o EaD e o ensino 100% presencial, parece ter potencial entre os estudantes da educação superior. O Levantamento mostrou que, em 2025, foram ofertadas 1.411.945 vagas, em 880 cursos na nova modalidade, e mais de 60 mil novos alunos escolheram cursar a graduação no formato semipresencial.





