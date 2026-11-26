Reprodução/ Divulgação/TV Brasil Professores devem ter formação em filosofia ou sociologia

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (25), o Projeto de Lei 1466/2026 , que estabelece o retorno da obrigatoriedade das matérias de filosofia e sociologia como componentes curriculares obrigatórios nos currículos do Ensino Médio.

Novas regras do projeto



O texto modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, nº 9.394) e fixa a exigência de, pelo menos, duas horas de aulas semanais para cada uma das matérias, e enfatiza que a carga horária deve atender à formação ética, do pensamento crítico e reflexão sobre a vida e comunidade.



As novas regras também determinam que as aulas devem ser obrigatoriamente ministradas por professores formados em Filosofia e Ciências Sociais ou Sociologia. A diretriz aparece em resposta à prática comum atualmente de colocar professores formados em outras áreas, como história, para ministrar essas matérias.



O texto ainda precisa passar pela aprovação do plenário da Câmara dos Deputados e, se aprovado, passará pela votação do Senado.



Reforma do Ensino Médio



As matérias deixaram de ser obrigatórias no Ensino Médio com a aprovação da Lei nº 13.415/2017, a chamada Reforma do Ensino Médio, que mudou a LDB.



A mudança possibilitou a reformulação da grade curricular, com redução da carga horária de Filosofia e Sociologia ou a oferta das disciplinas em apenas uma das três séries do ensino médio.



Em 2024, a Lei nº 14.945 restabeleceu a obrigatoriedade das disciplinas, mas não estabeleceu uma carga horária mínima para sua oferta. A ausência desse parâmetro permitiu que algumas escolas mantivessem uma oferta reduzida das matérias, dificultando sua reintegração efetiva ao currículo do ensino médio.



Outro contexto da história do Brasil em que as disciplinas de filosofia e sociologia deixaram de ser obrigatórias foi em 1971, com a reforma educacional feita pelo regime militar, que retirou as matérias do currículo brasileiro.

Manifestações



Entidades ligadas ao setor se posicionaram sobre a proposta.

O Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) emitiu uma nota pública a favor da iniciativa. Mesmo posicionamento da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação em suas redes sociais.

O Sindicato dos Professores das escolas do Paraná, por exemplo, publicou um texto intitulado ''Em defesa do pensamento crítico, manifesto cobra Sociologia e Filosofia''.





