Reprodução/freepik Saiba como foi a primeira fase da Fuvest 2026.

Mais de 31 mil candidatos foram convocados para a segunda fase da Fuvest, o vestibular da Universidade de São Paulo (USP), que ocorre nos dias 6 e 7 de dezembro. Os portões abrem às 12h e fecham pontualmente às 13h, quando começa o exame.

Para garantir a segurança e a isonomia da seleção, a fundação informou que irá fiscalizar os óculos dos estudantes na entrada das salas, medida que visa barrar o uso de óculos inteligentes. Entenda as restrições:



Dispositivos inteligentes



Para evitar o uso de dispositivos inteligentes durante as avaliações, a Fuvest vai fiscalizar os óculos de cada candidato. A medida serve para impedir o possível uso de óculos inteligentes, dispositivos que parecem óculos comuns de grau, mas que permitem acessar informações, interagir por voz ou gestos e capturar mídia sem usar as mãos.

Outros dispositivos, como os smartwatches, também conhecidos como relógios inteligentes, são proibidos nos locais de prova. Computadores, celulares e tablets também não são permitidos e podem ser confiscados até o final do vestibular.

Objetos pessoais proibidos



Calculadoras, relógios convencionais e máquinas fotográficas não serão permitidos. A regra também vale para qualquer material impresso ou para anotações, além de canetas hidrográficas, corretivos, marca-textos, compassos e lápis com tabuada.

Outros itens usados como acessórios pessoais, como óculos de sol, gorros, bonés, chapéus, protetores auriculares ou fones de ouvido são proibidos.



O que é necessário levar



O Guia de Jornada da Fuvest 2027 orienta que os candidatos levem obrigatoriamente o documento de identificação original, que pode ser a versão digital ou física, e caneta esferográfica azul ou preta de corpo transparente.

Os itens opcionais e permitidos no dia da prova são: garrafa de água, alimentos leves, lápis ou lapiseira, itens médicos autorizados com antecedência, borracha, apontador e régua transparente.

O que não poderá ser feito?

As regras estabelecidas pela Fuvest proibem qualquer atitude que atrapalhe a aplicação da prova e desrespeite os candidatos ou fiscais. A lista de condutas pode levar à desclassificação do candidato.



São elas: comunicar-se com outros candidatos ou pessoas externas durante a prova; utilizar materiais não permitidos; registrar ou divulgar conteúdos da avaliação; retirar da sala materiais que devem ser devolvidos ao fiscal; causar tumulto ou agir de forma grosseira e desrespeitosa; usar linguagem ou elementos visuais impróprios na avaliação; deixar de se identificar nos campos corretos do caderno e da folha de respostas; e descumprir as orientações dos fiscais.





