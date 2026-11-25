Reprodução/Divulgação/USP Universidade de São Paulo.

O ranking global do Interdisciplinary Science Rankings (ISR), usado como referência na medição do desempenho da pesquisa interdisciplinar em universidades de todo o mundo, classificou a Universidade de São Paulo (USP) na 40ª posição da lista deste ano, com nota geral 72,6.

Na última edição, porém, a instituição ficou em 32ª posição no ranking. Por outro lado, a USP é a única universidade da América Latina classificada entre as 50 melhores no ranking.

Avaliação mundial de universidades

O ranking está em sua terceira edição, e foi elaborado pela Times Higher Education (THE), em parceria com a Schmidt Science Fellows. A edição classificou as universidades de acordo com o engajamento com a ciência interdisciplinar. A lista apresenta posiciona 1.058 instituições de 102 países.

O que são ciências interdisciplinares?



De acordo com o THE, as ciências interdisciplinares são aquelas que combinam diferentes disciplinas científicas para tratar de problemas urgentes mundialmente. As matérias que costumam se misturar nesse contexto são, principalmente, biologia, química, física, geologia, matemática, ciência da computação e psicologia.

Isso também acontece quando metodologias e princípios de diferentes áreas da ciência são usados em um mesmo projeto de pesquisa.



Como o ranking avaliou as universidades?



A pesquisa analisou três pilares de avaliação: entradas, processo e saída.

As entradas correspondem ao financiamento para pesquisa científica interdisciplinar e o financiamento da indústria. O processo avalia o índice de sucesso, as instalações físicas, o suporte administrativo às equipes e o sistema de titularidade ou promoção que reconheça a pesquisa interdisciplinar.

A saída avalia o resultado dos outros pilares avaliados: o número de publicações de pesquisa científica interdisciplinar, a proporção de publicações de pesquisa científica interdisciplinar, a utilidade fora da disciplina, a qualidade da pesquisa científica interdisciplinar e a reputação.

Universidades brasileiras no top 200



Outras universidades brasileiras aparecem entre as 200 primeiras. A Universidade Estadual Paulista (Unesp), ficou em 79ª posição, com nota geral de 63,7; a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) se classificou em 155 lugar, com nota geral de 54,5; e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) ficou na 170ª colocação, com nota geral de 53,3.



Destaques no mundo



Segundo o ranking, a Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) ficou em primeiro lugar pelo terceiro ano seguido. Na sequência, a Universidade Nacional de Singapura, em segundo lugar, e a Universidade de Stanford, em terceiro lugar na classificação mundial.

A pesquisa ainda dá destaque para um marco inédito: pela primeira vez, três universidades asiáticas se classificaram entre as dez melhores, são elas: a Universidade Nacional de Singapura, a Universidade Tecnológica de Nanyang, e a Universidade de Hong Kong.







