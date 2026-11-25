Reprodução/Divulgação/Governo de SP Unesp-Enem 2027: inscrições para o processo seletivo encerram no dia 14 de janeiro

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) abriu o processo seletivo Unesp-Enem 2027. Segundo a Fundação Vunesp, órgão responsável pela seleção, serão ofertadas 726 vagas de cursos em 23 cidades de todas as regiões do estado de São Paulo.

Inscrições

Os candidatos interessados devem se inscrever até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 14 de janeiro de 2027, pelo site oficial da Vunesp. A inscrição só será confirmada após o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 20.

Resultados



A divulgação da lista geral de classificação será no dia 27 de janeiro de 2027, segundo o manual do candidato.

A seleção dos candidatos será feita com base nas notas obtidas nas provas objetivas e na redação do Enem. A cada uma delas, será atribuído um peso correspondente aos critérios da área de cada curso, podendo ser biológicas, exatas ou humanas.



Requisitos



Os candidatos só serão classificados se tiverem nota igual ou superior a 400 pontos na nota gera l do Enem (sem considerar os pesos) e que não tiverem nota zero em nenhuma das provas do Enem. Caso contrário, o candidato é desclassificado.



O processo seletivo aceitará a apresentação das notas do Enem de 2025 e 2026, e vai considerar o melhor desempenho entre as duas.



Sobre a Unesp



A Universidade Estadual Paulista é pública e gratuita, e considerada uma das principais universidades brasileiras. Neste ano, ela foi a segunda universidade brasileira melhor classificada no Academic Ranking of World Universities (ARWU), o Ranking de Xangai.

Ao todo, a universidade tem 138 cursos de graduação, 68 opções de carreira em 34 unidades espalhadas pelo estado de São Paulo.

Além do processo seletivo Enem-Usp, a universidade tem seu próprio vestibular todos os anos, que destina 5.850 vagas em cursos de graduação. A prova é feita em 2 etapas, em dias diferentes.



Na primeira fase, os candidatos respondem a 90 questões de múltipla escolha das áreas de Linguagens e suas Tecnologias (Língua Portuguesa e Literatura, Língua Inglesa, Educação Física e Arte), Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia) Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química) e Matemática e suas Tecnologias.



Na segunda fase, eles farão uma prova 36 questões discursivas e uma redação em gênero dissertativo, que será realizada nos dias 13 e 14 de dezembro.







