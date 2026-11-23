FreePik O celular é responsável pela “intensa distração” nas salas de aula

Pesquisas conduzidas por pesquisadores da Universidade Harvard e da Northwest Evaluation Association (NWEA) identificaram uma relação entre o aumento da presença de celulares no ambiente escolar e a defasagem na aprendizagem dos estudantes.

A pesquisa mostra que os efeitos da iniciativa de proibir os aparelhos são positivos na aprendizagem e que a queda no desempenho devido ao uso dos celulares em sala de aula eram consideráveis antes da implementação da regra.

Segundo o levantamento, o desempenho dos estudantes em leitura e matemática na oitava série caiu o equivalente a cerca de um ano de estudos entre os anos de 2013 e 2024.



Logo no primeiro ano de proibição, os especialistas identificaram ganhos no desempenho dos alunos, que parecem se estender por três anos seguidos.

Como a pesquisa foi feita



Os pesquisadores analisaram dados de 3,3 milhões de estudantes de 4.600 escolas dos Estados Unidos, referentes aos anos letivos de 2021–2022 a 2025–2026. O foco estava na mudança do desempenho dos alunos em resposta à proibição de celulares no ambiente escolar.



No contexto dos Estados Unidos, os alunos devem guardar os celulares em bolsas com trava, chamadas de bolsas Yondr, durante o dia, e só podem ser abertas na saída. Parte da pesquisa usou dados da empresa que fabrica essas bolsas para a avaliação.



Esse método resultou em um aumento no crescimento do desempenho de 0,01 desvio padrão . Isso equivale de 1 a 2 semanas adicionais de aprendizado por ano, ou a recuperação de dois minutos por hora de aula.

Efeitos no Brasil



Diferente da realidade dos Estados Unidos, o Brasil não utiliza bolsa com trava. Em algumas escolas os estudantes devem deixar o celular na diretoria, ou até mesmo dentro da bolsa.

O estudo cita um levantamento feito pelo economista brasileiro Guilherme Lichand nas escolas municipais do Rio de Janeiro, que identificou resultados positivos no desempenho dos alunos nas provas de Matemática e Português.



O pesquisador explicou que as informações sobre desempenho do aluno foram feitas por meio de avaliações brasileiras que, segundo ele, medem a resposta dos alunos às mudanças de maneira mais precisa.



Proibição de celulares nas escolas do Brasil



Segundo informações do Ministério da Educação (MEC), a restrição dos aparelhos telefônicos nas escolas está em vigor desde 2025. A Lei 15.100/2025 foi sancionada no dia 13 de janeiro daquele ano e proibia o uso do celular nas escolas durante as aulas, intervalos e atividades extracurriculares.



O objetivo era incentivar o aprendizado, eliminar possíveis distrações e estimular o foco dos alunos durante o período de estudos.



A Lei prevê que os profissionais e as redes de ensino deveriam desenvolver estratégias para colocar a restrição em prática. A medida vale para escolas públicas e privadas.





