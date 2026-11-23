Imagem gerada por IA Pesquisador ambiental do IPA-SP





﻿O Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) do Estado de São Paulo está com inscrições abertas para o concurso público dedicado à pesquisa acadêmico-científica. Ao todo, são 98 vagas disponíveis para o cargo de Pesquisador Científico I, com remuneração inicial de R$ 9.052,47.

Inscrições

Os interessados podem se inscrever pelo site oficial da Vunesp até o dia 22 de dezembro de 2026 às 23h59 (horário de Brasília). Em seguida, deverão fazer o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 150.



Como requisito, os cursos de graduação aceitos são: Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Ecologia, Economia, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Farmácia, Geografia, Geologia, Medicina Veterinária, Química e Zootecnia.

Além disso, o profissional deve estar com o registro ativo no respectivo órgão de fiscalização profissional quando for exigido pela legislação para o exercício da profissão, segundo informa o edital do concurso.

Atuação e jornada de trabalho



Os pesquisadores selecionados atuarão nas unidades do Horto Florestal, da Vila Mariana e do Jardim Botânico, na capital paulista. As pesquisas abordam temas como: Conservação da Biodiversidade e Qualidade Ambiental, Gestão de Riscos e Desastres, Restauração Ecológica e Recuperação de Áreas Degradadas, Uso Sustentável de Recursos Naturais, Bioeconomia, Bioprospecção e Águas Superficiais e Subterrâneas, dentre outras.



A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, com dedicação exclusiva.



Prova

As etapas do processo seletivo envolvem uma prova objetiva, uma dissertativa e a prova de títulos. A objetiva terá 60 questões, sendo 45 sobre ”Conhecimentos Específicos Básico e Avançado de cada área de especialização”, 5 de informática, 5 sobre administração pública e 5 sobre interpretação de texto.

Na etapa seguinte, os candidatos farão uma prova dissertativa com três questões sobre os conhecimentos específicos da área de especialização. A etapa de prova de títulos é a última e será somente para os candidatos habilitados na prova dissertativa.

De acordo com o edital, as provas objetiva e dissertativa serão aplicadas simultaneamente no dia 14 de fevereiro de 2027, com duração de até cinco horas no total. A divulgação do gabarito oficial ocorrerá no dia 16 de fevereiro.



Para acessar o conteúdo que deve ser estudado para cada área de interesse, é necessário consultar o edital oficial, que apresenta os temas específicos e as bibliografias de base.



