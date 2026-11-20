Marcos Santos/USP Imagens Segunda fase da FUVEST terá quatro horas de duração nos dois dias

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou, nesta sexta-feira (20), os locais de prova e a lista de aprovados para a segunda fase do vestibular da Universidade de São Paulo (USP).

Os resultados e a consulta aos locais de aplicação estão disponíveis na Área do Candidato, no site oficial da Fuvest. A lista seria divulgada, originalmente, na segunda-feira (23), mas foi antecipada.

As provas da segunda fase serão aplicadas em 36 escolas de 23 municípios de São Paulo e em Fortaleza, no Ceará, nos dias 6 e 7 de dezembro. Foram convocados 31.681 participantes, número que corresponde a 29,84% do total de inscritos.

Como funciona a segunda fase?

Os candidatos que participarem da segunda fase da Fuvest deverão comparecer nos dois dias no local de prova divulgado hoje.

Segundo o edital, neste momento, o vestibular pretende avaliar os conhecimentos do candidato a respeito das matérias que estão diretamente ligadas à carreira escolhida. Por isso, essa prova é dividida em dois dias com até quatro horas de duração.



Primeiro dia



No primeiro dia da segunda fase, os candidatos farão uma prova de 10 questões discursivas de língua portuguesa e uma redação valendo 50 pontos, que equivale a 25% da nota da segunda fase.



O Programa Vestibular 2027 prevê que a redação será avaliada pela relação entre os textos, uso da língua portuguesa, e argumentação fundamentada e informações confiáveis.

Ele ressalta, ainda, que a proposta da redação pode exigir que o candidato use mais de um gênero textual, diferente das dissertações tradicionais de outros vestibulares. Nesse caso, o candidato deverá escolher uma das opções apresentadas e escrever o texto a partir disso.

Segundo dia



No último dia da segunda fase, os candidatos responderão 12 questões discursivas, que poderão ser divididas em dois, três ou quatro componentes curriculares, de acordo com a carreira escolhida Acesse o guia de carreiras para consultar as matérias que serão cobradas para cada carreira.

Divulgação dos aprovados

Segundo o calendário oficial da Fuvest 2027, a lista oficial da primeira chamada dos aprovados está prevista para ser publicada no dia 26 de janeiro de 2027. O vestibular Fuvest é considerado a porta de entrada principal para a melhor universidade do Brasil.

Outra forma de ingressar na universidade é pelo Enem-Usp, que utiliza a nota do Enem para classificar os candidatos para as vagas.

Primeira fase

A prova da primeira fase do vestibular da USP aconteceu no dia 1º de novembro. Segundo a universidade, a prova teve o menor índice de abstenção da história com a presença de 99.331 candidatos.



Na ocasião, os estudantes responderam a 80 questões de múltipla escolha de conhecimentos gerais, que abrange as 12 disciplinas comuns do ensino médio: Artes, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português, Química e Sociologia.



