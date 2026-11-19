Olly/Pexels Inscrições vão até 31 de dezembro e processo seletivo terá três etapas

O Opportunity Funds Program é um um programa de oportunidades para estudantes brasileiros do ensino médio que desejam estudar em universidades nos Estados Unidos . Fornecido pelo EducationUSA, o projeto oferece apoio financeiro durante todo o processo de seleção nas universidades, o que inclui o pagamento de taxas de inscrição, tradução juramentada de documentos, compra de materiais e exames.

A iniciativa é para estudantes com alto desempenho acadêmico que enfrentam dificuldades financeiras para assumir os custos do período de seleção e é direcionada a jovens que se interessem por áreas como Superinteligência, Inteligência Artificial (IA) e STEM, sigla em inglês que engloba Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática.



Inscrições



Segundo informações do EducationUSA, as inscrições para o programa vão até o dia 31 de dezembro. É necessário acessar a página oficial do Opportunity Funds Program para iniciar o processo seletivo.

Para participar, o candidato deverá apresentar bom histórico escolar e comprovar a necessidade de assistência financeira por meio do envio de comprovantes de renda no ato da inscrição.

Processo seletivo



A seleção dos participantes terá três etapas: avaliação do perfil acadêmico, entrevista, e teste de proficiência em inglês.

Na primeira etapa, os jovens deverão preencher um formulário em inglês e encaminhar um vídeo de apresentação de até dois minutos.

Em seguida, os candidatos farão uma entrevista individual e virtual, também em inglês, para que a equipe do programa avalie pontos sobre a candidatura.

Na terceira e última etapa, os participantes farão uma avaliação de proficiência em inglês para avaliar o domínio da língua inglês para atender aos requisitos do programa.



Resultados



A aprovação ou reprovação dos candidatos para as próximas etapas serão enviadas pelo e-mail informado na inscrição.

Segundo as informações do site oficial, a divulgação dos resultados finais do processo seletivo está prevista para o primeiro trimestre de 2027.



O EducationUSA disponibiliza uma página de Dúvidas Frequentes (FAQ) para responder aos questionamentos imediatos dos candidatos. Para solucionar outras dúvidas, os estudantes deverão entrar em contato com a gestão do programa através do e-mail oficial ([email protected]).



