Aos 17 anos, Heitor passa boa parte do dia na escola. Aluno do Centro Estadual de Tempo Integral (Ceti) José Narciso da Rocha Filho, em Piripiri, no Piauí , ele deixou a rede particular para cursar o ensino médio integral.
A permanência por mais horas na escola exigiu adaptação, mas, com o tempo, a família percebeu mudanças no comportamento do adolescente. Segundo a mãe, Eliane Barbosa, o filho passou a dedicar menos tempo às redes sociais e a demonstrar mais interesse pelos estudos.
“Ele fica até o final da tarde na escola e chega mais cansado. Antes, ele ia para rua e voltava tarde. Agora, ele chega, vai para academia, volta cedo para estudar e vai dormir mais cedo também porque sabe que tem escola no dia seguinte. Eu não tenho mais a preocupação de dizer ‘vai fazer o dever, vai ajeitar sua mochila’”, disse Eliane em entrevista ao iG.
Assim como Heitor, Isaac também cumpre uma jornada de estudo integral. Estudante das turmas ITA/IME do Ceti Governador Dirceu Mendes Arcoverde, em Teresina, ele chega na escola às 7h e vai embora às 18h40. O modelo é voltado à preparação para vestibulares e concursos militares de alta complexidade e, segundo a mãe, Jucielly Amarante, foi o próprio menino que escolheu o ensino militar.
Para ela, a iniciativa é uma oportunidade de oferecer aos estudantes da rede pública condições de preparação semelhantes às encontradas em instituições particulares, mas a experiência também tem seus desafios.
“Quando vimos o edital, ficamos muito interessados na proposta, mas sabíamos que seria exaustivo. Antes, ele estudava das 7h às 13h. Hoje, ele chega em casa por volta das 19h30 e ainda precisa estudar”, conta Jucielly.
Cláudia da Mota Darós, professora da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e especialista em políticas públicas educacionais, explica que um ensino integral de qualidade vai muito além de aumentar o tempo de permanência na escola e ofertar uma grade maior com matérias do vestibular. Segundo ela, é preciso incluir diferentes aspectos fundamentais na formação do aluno.
De acordo com a professora, a educação integral se refere ao aspecto formativo do ser humano em diferentes âmbitos, como o cognitivo, afetivo, político, filosófico, ético e o bem-estar de forma geral.
Não adianta ampliar o tempo sem infraestrutura. Se eu não mexer na sala de aula, vou ter um aluno cansado Cláudia da Mota Darós, professora e pesquisadora na Unesp
Pela legislação brasileira, são consideradas matrículas em tempo integral aquelas em que o estudante permanece na escola por, no mínimo, sete horas diárias ou 35 horas semanais. A exigência de tempo, entretanto, não determina a qualidade do que é oferecido durante esse período.
“Eu vejo muitos jovens reclamando desse currículo, que é muito só centrado na sala de aula. Onde estão os esportes? Onde estão as artes? Esse aluno está sendo preparado para o vestibular, mas não está sendo formado para a vida”, avalia Cláudia.
O programa Escola em Tempo Integral no Brasil
Criado em 2023 pela Lei nº 14.640, o programa Escola em Tempo Integral oferece assistência técnica e financeira da União a estados e municípios para ampliar as matrículas na modalidade.
Na fase inicial, foram anunciados R$ 4 bilhões em investimentos. Segundo o Censo Escolar de 2025, o país chegou a 10,1 milhões de matrículas em tempo integral, o equivalente a 25,8% da educação básica.
A partir de 2026, 4% dos recursos do Fundeb passam a ser destinados à expansão da modalidade. A mudança busca dar continuidade ao financiamento, mas preocupa redes com orçamentos limitados, que precisam conciliar essa despesa com outras demandas da educação.
Para Cláudia da Mota, a iniciativa federal é importante para estimular a adesão dos estados e municípios e transformar o ensino integral em política de Estado. Ela também avalia positivamente a elaboração de diretrizes nacionais pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Nacional de Educação.
No entanto, apenas ampliar matrículas não é suficiente. A pesquisadora conta que desafio é garantir que a expansão seja acompanhada de planejamento e financiamento compatíveis com as necessidades de cada rede.
“Como nós somos um país federativo, em última instância quem vai implementar a política com os seus professores e com o seu currículo é cada município mesmo. A gente tem que olhar para a meta nacional, mas olhar para a nossa realidade. O que a gente pode avançar, a gente tem que avançar”, explica Cláudia.
O caso do Piauí
O Piauí é apontado pelo governo estadual como o primeiro a universalizar o ensino médio em tempo integral na rede pública. São 512 Centros Estaduais de Tempo Integral (Cetis), distribuídos pelos 224 municípios, com investimentos anunciados de R$ 1,5 bilhão por meio do programa Moderniza Seduc.
Segundo o Censo Escolar de 2025, 81,46% das matrículas do ensino médio na rede estadual são em tempo integral, índice superior à média nacional de 25,8%.
Ana Célia Orsano, diretora da Unidade de Gestão e Estratégia da Seduc-PI, afirma que a proposta busca associar a ampliação da jornada à melhoria das condições de ensino.
“A ideia não é só garantir que o estudante permaneça mais tempo na escola, mas que esse tempo de permanência seja um tempo com qualidade”, diz.
Na rotina das famílias, os efeitos aparecem de formas diferentes. Eliane destaca a alimentação escolar como uma das principais mudanças para o filho, que passou a consumir alimentos que antes recusava.
“Em casa ele não comia feijão, ele não gostava de legumes, de verduras e no colégio ele aprendeu a comer tudo isso”, conta.
Já Jucielly reconhece o desgaste da jornada, mas avalia positivamente o suporte oferecido aos estudantes. Além da equipe pedagógica, a escola conta com acompanhamento psicológico para ajudar os alunos a lidar com a ansiedade e a pressão dos estudos.
“Eles trabalham a questão da ansiedade, porque os alunos se sentem pressionados, então têm acompanhamento psicológico”, relata.
A escola é um espaço de proteção
A expansão do ensino integral pode reproduzir desigualdades se não considerar as condições de cada escola.
Para a especialista, concentrar investimentos em unidades já estruturadas deixa em segundo plano regiões vulneráveis, enquanto estudantes da zona rural ainda enfrentam longos deslocamentos. A falta de tempo para planejamento, a rotatividade de professores e a infraestrutura precária também comprometem a qualidade do ensino.
Alimentação, atividades culturais e esportivas e convivência em ambientes seguros também fazem parte da educação integral. Em territórios marcados pela violência e pela vulnerabilidade social, a escola pode ser um espaço de proteção.
“A gente está querendo qualidade e às vezes pensa qualidade apenas do ponto de vista curricular, pedagógico. Mas a gente também precisa pensar que a escola é proteção também num cenário de violência, num cenário onde muitas crianças estão em vulnerabilidade. Estar na escola é garantir direitos, inclusive o direito à vida, de estar protegida e de ser feliz”, afirma.
O que falta para o avanço do ensino integral no país?
Na perspectiva da professora, a consolidação da política depende de financiamento, planejamento e infraestrutura adequados às necessidades de cada rede.
Quadras, laboratórios, espaços de convivência e descanso e locais apropriados para alimentação precisam acompanhar a ampliação da jornada. Também é necessária a formação continuada e tempo de planejamento para os professores, além de articulação entre educação, saúde, esporte e cultura.
As experiências de Heitor e Isaac mostram que a jornada ampliada traz novas oportunidades, mas também exige atenção às condições de permanência dos estudantes.
Se eu só amplio o tempo e não amplio essas possibilidades formativas, é o que na nossa área a gente diz dar ‘mais do mesmo’. O exemplo é como a gente comer muito, mas não comer bem Cláudia da Mota Darós, professora e pesquisadora da UNESP