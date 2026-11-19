Seduc-PI Centro Estadual de Tempo Integral (Ceti) José Narciso da Rocha Filho, em Piripiri, no Piauí

Aos 17 anos, Heitor passa boa parte do dia na escola. Aluno do Centro Estadual de Tempo Integral (Ceti) José Narciso da Rocha Filho, em Piripiri, no Piauí , ele deixou a rede particular para cursar o ensino médio integral.

A permanência por mais horas na escola exigiu adaptação, mas, com o tempo, a família percebeu mudanças no comportamento do adolescente. Segundo a mãe, Eliane Barbosa, o filho passou a dedicar menos tempo às redes sociais e a demonstrar mais interesse pelos estudos.

“Ele fica até o final da tarde na escola e chega mais cansado. Antes, ele ia para rua e voltava tarde. Agora, ele chega, vai para academia, volta cedo para estudar e vai dormir mais cedo também porque sabe que tem escola no dia seguinte. Eu não tenho mais a preocupação de dizer ‘vai fazer o dever, vai ajeitar sua mochila’”, disse Eliane em entrevista ao iG.

Assim como Heitor, Isaac também cumpre uma jornada de estudo integral. Estudante das turmas ITA/IME do Ceti Governador Dirceu Mendes Arcoverde, em Teresina, ele chega na escola às 7h e vai embora às 18h40. O modelo é voltado à preparação para vestibulares e concursos militares de alta complexidade e, segundo a mãe, Jucielly Amarante, foi o próprio menino que escolheu o ensino militar.

Para ela, a iniciativa é uma oportunidade de oferecer aos estudantes da rede pública condições de preparação semelhantes às encontradas em instituições particulares, mas a experiência também tem seus desafios.

“Quando vimos o edital, ficamos muito interessados na proposta, mas sabíamos que seria exaustivo. Antes, ele estudava das 7h às 13h. Hoje, ele chega em casa por volta das 19h30 e ainda precisa estudar”, conta Jucielly.

Cláudia da Mota Darós, professora da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e especialista em políticas públicas educacionais, explica que um ensino integral de qualidade vai muito além de aumentar o tempo de permanência na escola e ofertar uma grade maior com matérias do vestibular. Segundo ela, é preciso incluir diferentes aspectos fundamentais na formação do aluno.

De acordo com a professora, a educação integral se refere ao aspecto formativo do ser humano em diferentes âmbitos, como o cognitivo, afetivo, político, filosófico, ético e o bem-estar de forma geral.

Não adianta ampliar o tempo sem infraestrutura. Se eu não mexer na sala de aula, vou ter um aluno cansado Cláudia da Mota Darós, professora e pesquisadora na Unesp





Pela legislação brasileira, são consideradas matrículas em tempo integral aquelas em que o estudante permanece na escola por, no mínimo, sete horas diárias ou 35 horas semanais. A exigência de tempo, entretanto, não determina a qualidade do que é oferecido durante esse período.

“Eu vejo muitos jovens reclamando desse currículo, que é muito só centrado na sala de aula. Onde estão os esportes? Onde estão as artes? Esse aluno está sendo preparado para o vestibular, mas não está sendo formado para a vida”, avalia Cláudia.





O programa Escola em Tempo Integral no Brasil

Criado em 2023 pela Lei nº 14.640, o programa Escola em Tempo Integral oferece assistência técnica e financeira da União a estados e municípios para ampliar as matrículas na modalidade.

Imagem gerada por IA Ensino Integral avança no país, mas cobra estrutura e acolhimento









Na fase inicial, foram anunciados R$ 4 bilhões em investimentos. Segundo o Censo Escolar de 2025, o país chegou a 10,1 milhões de matrículas em tempo integral, o equivalente a 25,8% da educação básica.

A partir de 2026, 4% dos recursos do Fundeb passam a ser destinados à expansão da modalidade. A mudança busca dar continuidade ao financiamento, mas preocupa redes com orçamentos limitados, que precisam conciliar essa despesa com outras demandas da educação.

Para Cláudia da Mota, a iniciativa federal é importante para estimular a adesão dos estados e municípios e transformar o ensino integral em política de Estado. Ela também avalia positivamente a elaboração de diretrizes nacionais pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Nacional de Educação.

No entanto, apenas ampliar matrículas não é suficiente. A pesquisadora conta que desafio é garantir que a expansão seja acompanhada de planejamento e financiamento compatíveis com as necessidades de cada rede.

“Como nós somos um país federativo, em última instância quem vai implementar a política com os seus professores e com o seu currículo é cada município mesmo. A gente tem que olhar para a meta nacional, mas olhar para a nossa realidade. O que a gente pode avançar, a gente tem que avançar”, explica Cláudia.









O caso do Piauí

O Piauí é apontado pelo governo estadual como o primeiro a universalizar o ensino médio em tempo integral na rede pública. São 512 Centros Estaduais de Tempo Integral (Cetis), distribuídos pelos 224 municípios, com investimentos anunciados de R$ 1,5 bilhão por meio do programa Moderniza Seduc.

Segundo o Censo Escolar de 2025, 81,46% das matrículas do ensino médio na rede estadual são em tempo integral, índice superior à média nacional de 25,8%.

Ana Célia Orsano, diretora da Unidade de Gestão e Estratégia da Seduc-PI, afirma que a proposta busca associar a ampliação da jornada à melhoria das condições de ensino.

“A ideia não é só garantir que o estudante permaneça mais tempo na escola, mas que esse tempo de permanência seja um tempo com qualidade”, diz.

Na rotina das famílias, os efeitos aparecem de formas diferentes. Eliane destaca a alimentação escolar como uma das principais mudanças para o filho, que passou a consumir alimentos que antes recusava.

“Em casa ele não comia feijão, ele não gostava de legumes, de verduras e no colégio ele aprendeu a comer tudo isso”, conta.

Já Jucielly reconhece o desgaste da jornada, mas avalia positivamente o suporte oferecido aos estudantes. Além da equipe pedagógica, a escola conta com acompanhamento psicológico para ajudar os alunos a lidar com a ansiedade e a pressão dos estudos.

“Eles trabalham a questão da ansiedade, porque os alunos se sentem pressionados, então têm acompanhamento psicológico”, relata.

Seduc-PI Estudantes fazem refeição em escola pública do Piauí





A escola é um espaço de proteção

A expansão do ensino integral pode reproduzir desigualdades se não considerar as condições de cada escola.

Para a especialista, concentrar investimentos em unidades já estruturadas deixa em segundo plano regiões vulneráveis, enquanto estudantes da zona rural ainda enfrentam longos deslocamentos. A falta de tempo para planejamento, a rotatividade de professores e a infraestrutura precária também comprometem a qualidade do ensino.

Alimentação, atividades culturais e esportivas e convivência em ambientes seguros também fazem parte da educação integral. Em territórios marcados pela violência e pela vulnerabilidade social, a escola pode ser um espaço de proteção.

“A gente está querendo qualidade e às vezes pensa qualidade apenas do ponto de vista curricular, pedagógico. Mas a gente também precisa pensar que a escola é proteção também num cenário de violência, num cenário onde muitas crianças estão em vulnerabilidade. Estar na escola é garantir direitos, inclusive o direito à vida, de estar protegida e de ser feliz”, afirma.

O que falta para o avanço do ensino integral no país?

Na perspectiva da professora, a consolidação da política depende de financiamento, planejamento e infraestrutura adequados às necessidades de cada rede.

Quadras, laboratórios, espaços de convivência e descanso e locais apropriados para alimentação precisam acompanhar a ampliação da jornada. Também é necessária a formação continuada e tempo de planejamento para os professores, além de articulação entre educação, saúde, esporte e cultura.

As experiências de Heitor e Isaac mostram que a jornada ampliada traz novas oportunidades, mas também exige atenção às condições de permanência dos estudantes.

Se eu só amplio o tempo e não amplio essas possibilidades formativas, é o que na nossa área a gente diz dar ‘mais do mesmo’. O exemplo é como a gente comer muito, mas não comer bem Cláudia da Mota Darós, professora e pesquisadora da UNESP







