Banco de Imagens/Pexels Cargos para professor de matemárica e português têm mais vagas

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) publica nesta quinta-feira (19) o edital de seu novo concurso público . O processo seletivo prevê a contratação de cinco mil professores para atuar nos ensinos fundamental e médio da rede estadual.

Segundo a pasta, a meta é realizar outras quatro seleções até 2030, mantendo o ritmo de cinco mil novos docentes contratados por ano.

Vagas e jornadas



Do total de vagas ofertadas, três mil delas serão dedicadas a cargos efetivos, com jornada de 40 horas semanais. As outras duas mil vagas serão para a jornada de trabalho de 25 horas semanais.

De acordo com as informações da Seduc-SP, a distribuição das vagas será feita de acordo com as necessidades das escolas da rede estadual. Matemática e Língua Portuguesa são as matérias com mais vagas disponíveis devido à maior carência de professores para essas disciplinas.

Salário, benefícios e inscrição



As informações sobre remuneração, benefícios e período de inscrições serão divulgadas pelo edital amanhã (19).

Educação inclusiva e sala de recursos



A secretaria ressalta que o edital prevê a seleção de professores que atuarão nas salas de recursos e com o Atendimento Educacional Especializado (AEE).

O AEE oferece atividades e recursos pedagógicos e de acessibilidade para garantir o aprendizado de alunos que enfrentam barreiras no ambiente escolar. São considerados estudantes elegíveis para o atendimento, alunos com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial.

A sala de recursos é um espaço dentro das escolas da rede pública estadual que disponibiliza equipamentos e materiais para o atendimento aos alunos elegíveis.

O Professor Especializado é preparado para atuar no atendimento e para contribuir com a inclusão e desenvolvimento do estudante. Trata-se de um complemento das orientações curriculares comuns do estudante.





