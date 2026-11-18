Unsplash Consulte o seu número de acertos pelo gabarito oficial

Nesta quarta-feira (18) o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. As respostas foram divulgadas no site oficial do Ministério da Educação (MEC).

O gabarito está dividido por dia de prova e por cor do caderno. Por isso, é importante se atentar a essas informações no momento da consulta.



O resultado individual do Enem, com as notas por prova e média, serão divulgados somente no dia 18 de janeiro. Por enquanto, vale a consulta do gabarito para saber o número de acertos em cada prova.



