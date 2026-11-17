Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Para acessar o resultado, basta acessar o Portal Único de Acesso

Os candidatos para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2026 já podem consultar os resultados da seleção. O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira (16) o resultado do processo seletivo, que pode ser acessado por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.



Foram mais de 50 mil vagas ofertadas para cursos de graduação no ensino superior em instituições privadas.

Prazos



Quem já está pré-selecionado deve comprovar as informações da inscrição junto às instituições de ensino entre os dias 17 e 18 de novembro.

Aqueles que não foram pré-selecionados, entrarão automaticamente na lista de espera. A próxima convocação será nos dias 29 e 30 de novembro.

Fies Social



Segundo o MEC, 50% das vagas remanescentes foram direcionadas aos candidatos inscritos na modalidade Fies Social, que atende a candidatos com renda familiar mensal por pessoa de até meio salário-mínimo, e inscrição regularizada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).



Os estudantes pré-selecionados nesta modalidade poderão obter financiamento de até 100% dos custos da graduação, de acordo com as regras estabelecidas pelo Programa.

O que é o Fies?



O Fies é um programa que ajuda os estudantes a pagar a faculdade particular. Sem taxa de juros, o estudante só começa a pagar depois de formado.



Pessoas que tenham renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa, média das notas no ENEM maior ou igual a 450 pontos, redação com nota maior que zero e tiverem feito o Enem como participante regular (e não como treineiro) podem participar.



O início das inscrições e seleção do FIES 2027 está previsto para janeiro ou fevereiro.





