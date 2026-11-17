Divulgação/IFG Sede do Instituto Federal de Goiás (IFG)

Nesta segunda-feira (16), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IF-GO) publicou o edital de concurso público para 36 vagas de Técnico Administrativo em Educação (TAE).



Inscrições



Segundo informações do edital, as inscrições vão de 24 de novembro a 24 de dezembro. Os candidatos interessados deverão acessar o site do Instituto AOCP, preencher o formulário, escolher uma das cidades disponíveis para fazer a prova, gerar o boleto da taxa de inscrição e realizar o pagamento até o dia 24 de dezembro, de acordo com os horários de compensação bancária.



O valor da taxa de inscrição corresponde ao cargo de interesse. Para cargos de nível médio, o pagamento é de R$ 140; para os de nível técnico, R$ 160; e para os de nível superior, R$ 180.

Solicitação de isenção da taxa



O edital prevê que pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou doadores de medula óssea podem solicitar isenção do valor da taxa de inscrição mediante comprovação.

Para ter o benefício, o candidato deverá solicitar a isenção pelo site do Instituto AOCP entre os dias 24 e 25 de novembro.



Salário e Benefícios



Os salários variam de R$ 2.607,70 a R$ 5.215,39, e o servidor nomeado receberá benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192,0 e o auxílio pré-escola de R$ 526,64. A jornada de trabalho é de 20 a 40 horas semanais.

A carreira também mantém o Incentivo à Qualificação (IQ), benefício concedido aos servidores que comprovem possuir formação acadêmica superior à exigida para o exercício do cargo.



Prova

A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 14 de janeiro de 2027. Serão 50 questões de múltipla escolha com conhecimentos gerais e específicos.



As avaliações serão aplicadas em 12 municípios de Goiás: Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás, Formosa, Goiânia, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Senador Canedo, Uruaçu e Valparaíso de Goiás.





