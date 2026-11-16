Divulgação Universidade abre vagas para ingresso através do Enem no dia 23 de novembro

A Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) está com prazo aberto para pedidos de isenção ou redução da taxa de inscrição no processo seletivo Unesp-Enem 2027 até o próximo domingo (22) às 23h59 (horário de Brasília).

Como funciona o benefício



Os candidatos interessados em solicitar o benefício, devem preencher o formulário disponível no site da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp).



O edital delimita que pessoas em vulnerabilidade socioeconômica podem solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição.

Os requisitos envolvem estar cadastrado no CadÚNICO ou comprovar renda média igual ou inferior a um salário-mínimo e meio por pessoa, o que equivale a R$ 2.431,50; ter concluído o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral em escola particular; e residir no estado de São Paulo.



Para reduzir 50% do valor da taxa de inscrição no processo seletivo, é necessário ser estudante regularmente matriculado no ensino médio ou em um curso pré-vestibular, e receber remuneração mensal menor que dois salários mínimos ou estar desempregado.

As informações devem ser comprovadas por meio do envio dos documentos solicitados no momento do pedido de isenção ou redução da taxa.

O que é o Unesp-Enem 2027?



O Unesp-Enem 2027 é um outro meio de ingresso na universidade que utiliza as notas do Enem de 2025 ou 2026 para classificar os candidatos. Para participar, o candidato deve ter feito umas dessas edições do enem e possuir certificado de conclusão do ensino médio, da Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou de um curso de graduação.



Se o candidato tiver nota dos exames de 2025 e 2026, a classificação da Vunesp considera a melhor nota de acordo com os pesos da área do curso.



Como se inscrever



Os interessados podem se inscrever de 23 de novembro de 2026 a 14 de janeiro de 2027 pelo site da Fundação Vunesp preenchendo o formulário.

É necessário indicar o curso pretendido e informar o que for solicitado a respeito da escolaridade. Cada candidato só pode fazer uma inscrição.



