Reprodução/freepik Mudanças serão aplicadas somente em cursos de especialização. Mestrados e doutorados não serão modificados.





O Ministério da Educação (MEC) propôs mudanças nas regras dos cursos de pós-graduação de especialização, conhecidos como lato sensu.

A proposta, já aprovada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), altera normas para parcerias entre instituições, contratação de professores e emissão de certificados, com o objetivo de coibir irregularidades e ampliar a fiscalização.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a proposta tem como objetivo combater a chamada “barriga de aluguel”, prática em que faculdades e universidades emitem certificados de cursos comercializados por terceiros.

Responsabilidade integral



A "barriga de aluguel" é muito comum entre as universidades que emitem certificados de pós-graduação por meio de uma parceria com outra empresa, sem fazer parte diretamente da formação.

A proposta do MEC pretende intervir nesses casos com uma nova regra, que prevê que as instituições de ensino superior devem ser responsáveis por todo o processo do curso até a emissão dos certificados, ou seja, ter responsabilidade integral pelo conteúdo, pela contratação dos professores e pela gestão acadêmica.



Parcerias

As parcerias entre universidades e empresas para ofertas de especialização só serão permitidas se forem uma das instituições credenciadas pelo MEC. Sem credenciamento, as empresas só poderão contribuir com serviços de apoio, como tecnologia e infraestrutura, e não como administradoras do curso.

Contratação de professores



As novas regras também incluem a exigência de que pelo 50% do corpo docente tenha vínculo direto com a universidade responsável pela oferta dos cursos, podendo ser contrato de trabalho, vínculo estatutário ou prestação direta de serviços docentes.

Será obrigatório que 30% dos professores tenham título de mestrado ou doutorado.



Cursos da área da saúde



Especializações voltadas à área da saúde serão restritas às universidades autorizadas a ofertarem o curso de graduação na área. Isso pode afetar aquelas instituições que possuem o credenciamento exclusivo para oferecer especialização.



Certificação



A carga horária mínima de 360 horas para emitir o certificado será mantida. O que muda, é a exigência do estudante cumprir pelo menos 75% da frequência nos cursos presenciais e a distância. O documento deverá ser digital e acompanhado do histórico escolar do aluno.



As mudanças já estão valendo?



Ainda não. A proposta foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação em outubro deste ano e depende da homologação do MEC para entrar em vigor. Depois disso, as instituições terão até 180 dias para se adaptar às novas exigências.

Cursos com editais publicados antes desse tempo e aulas iniciadas, poderão seguir normalmente sem considerar as novas regras.



