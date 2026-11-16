Imagem criada por IA Inscrições vão até 17 de novembro às 18h





As inscrições para o concurso da Câmara dos Deputados serão encerradas nesta terça-feira (17), às 18h. Ao todo, são 184 oportunidades, sendo 66 vagas imediatas e 118 para cadastro de reserva, distribuídas em diferentes áreas, com cargos que exigem diploma de nível superior em qualquer graduação.

Os interessados devem acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) até as 18h (horário de Brasília). Para confirmar a participação, é necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 19 de novembro; o custo da inscrição é de R$ 130, pago por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança).

Remuneração e benefícios



Os candidatos aprovados terão salário inicial de R$ 32.070,88 e os benefícios e garantias previstos para servidores públicos federais da Casa.

A lotação será em Brasília, para atuar presencialmente na sede da Câmara dos Deputados.

Cargos

As oportunidades são para a carreira de Analista Legislativo, mas contemplam diferentes exigências de formação.

Cargos de Registro e Redação, por exemplo, aceitam o diploma de nível superior em qualquer curso que o candidato apresentar. Desta área, foram separados 25 cargos imediatos e 25 para cadastro de reserva.

As outras vagas exigem graduações específicas para preenchimento, como biblioteconomia, comunicação social e arquivologia.



Provas



As provas do concurso público serão aplicadas no dia 17 de janeiro de 2027, nas 26 capitais do Brasil e no Distrito Federal, em duas etapas. Os horários oficiais serão divulgados pelo Cebraspe.

A avaliação terá uma prova objetiva de 180 questões abrangendo conhecimentos gerais e específicos, e uma discursiva com questões relacionadas ao cargo escolhido. As duas provas serão aplicadas no mesmo dia.

Os locais de prova serão divulgados no dia 22 de dezembro, segundo o cronograma do edital.

Resultado e convocação

As nomeações só poderão ocorrer após a homologação do resultado final do concurso, que está previsto para ser divulgado no dia 30 de abril de 2027, segundo o cronograma.

A partir daí, as nomeações ocorrerão de acordo com a necessidade e disponibilidade dos setores. O preenchimento dos cargos pode ocorrer durante todo o período de validade do concurso, que será de dois anos a partir da divulgação do resultado final. Este prazo pode ser prorrogado por mais dois anos.

Como funciona o cadastro de reserva?



Candidatos classificados para as vagas de cadastro de reserva não podem ter nomeação imediata.

Nesse caso, eles ficam em uma espécie de lista de espera que libera as vagas em caso de surgimento de novas vagas, aposentadorias, exonerações ou se for necessário reforçar a equipe. Isso ocorre de acordo com a classificação e dentro do período de vigência do concurso.





