Reprodução/freepik Enem

O prazo para solicitar a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 começa nesta segunda-feira (16). Os candidatos que tiveram as provas prejudicadas por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas previstas no edital poderão apresentar o pedido ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) até as 23h59 de sexta-feira (20), no horário de Brasília.

A medida beneficia, entre outros participantes, estudantes afetados por quedas de energia durante os dois domingos de aplicação. Somente no segundo dia, realizado neste domingo (15), o Ministério da Educação registrou problemas de fornecimento elétrico em 11 locais de prova, distribuídos por cinco estados. Os pedidos serão analisados individualmente pelo Inep, e as novas provas estão marcadas para 15 e 16 de dezembro.

Quem pode solicitar a reaplicação do Enem 2026?

O direito à reaplicação é restrito aos participantes que se enquadram nas condições estabelecidas pelo edital. A ausência por motivos pessoais, por exemplo, não garante uma nova oportunidade.

Podem solicitar o exame os estudantes cuja participação foi comprometida por problemas logísticos, como falta de energia elétrica, e aqueles que tiveram doenças infectocontagiosas incluídas na relação oficial do Inep.

Também estão contemplados candidatos de municípios atingidos por desastres naturais ou condições climáticas que tenham impedido a realização das provas.

Quem teve problemas apenas em um dos domingos não precisará refazer todo o exame. A reaplicação será limitada às provas do dia em que o participante foi prejudicado.

Como pedir a reaplicação do Enem

A solicitação deve ser feita exclusivamente pela Página do Participante, com acesso pela conta Gov.br.

O candidato deve entrar no sistema, selecionar a opção de reaplicação e informar o motivo do pedido.

Também será necessário apresentar documentação que comprove a situação. Os arquivos devem estar legíveis, nos formatos PDF, PNG ou JPG, com tamanho máximo de 2 MB.

Após o envio, as informações e os documentos não poderão ser alterados. Por isso, é importante conferir os dados antes de concluir a solicitação.

O Inep não aceitará pedidos apresentados fora do prazo nem solicitações feitas por outros canais. O resultado da análise deverá ser acompanhado pelo próprio candidato na plataforma.

Falta de energia afetou locais de prova em cinco estados

No balanço divulgado após o segundo domingo do Enem, o Ministério da Educação informou que houve interrupções no fornecimento de energia elétrica em 11 locais de aplicação.

As ocorrências foram distribuídas da seguinte forma:

Minas Gerais: quatro locais, sendo três em João Monlevade e um em Salinas;

Bahia: três locais, em Salvador e Santo Estêvão;

Paraná: dois locais, em Curitiba e Arapongas;

Maranhão: um local, em Cururupu;

Piauí: um local, em Regeneração.

No primeiro domingo (8), outros 39 locais tiveram problemas de energia, principalmente no Rio de Janeiro, além de unidades no Amapá e em Minas Gerais.

Segundo o ministro da Educação, Leonardo Barchini, as ocorrências foram pontuais diante da dimensão do exame, realizado em aproximadamente 14,9 mil locais de aplicação em todo o país.

A reaplicação não será estendida automaticamente a todos os candidatos das cidades afetadas. O direito está relacionado à ocorrência que comprometeu a realização da prova.

Quando serão as novas provas?

A reaplicação do Enem 2026 acontecerá em 15 e 16 de dezembro, conforme o calendário oficial.

O exame regular foi aplicado nos dias 8 e 15 de novembro. No primeiro domingo, os participantes responderam às questões de linguagens e ciências humanas, além de produzir a redação. No segundo, fizeram as provas de matemática e ciências da natureza.

O Inep prevê uma única reaplicação para cada dia de prova. Somente os candidatos que tiverem o pedido aprovado poderão participar.

O gabarito oficial das provas objetivas será divulgado nesta quarta-feira (18). Já as notas individuais estão previstas para 18 de janeiro de 2027.

Os resultados poderão ser utilizados em processos seletivos de acesso ao ensino superior, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).