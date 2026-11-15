Vinicius Loures / Câmara dos Deputados - 13.08.2026 Próximas etapas do Projeto são: aprovação nas Comissões e, em seguida, no Senado Federal

O Projeto de Lei 1466/2026, que estabelece o retorno da obrigatoriedade das matérias de filosofia e sociologia como componentes curriculares obrigatórios nos currículos do Ensino Médio, está sendo discutido na Câmara dos Deputados e aguarda a análise da Comissão de Educação para dar continuidade à tramitação.



O texto modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, nº 9.394), definindo que haja pelo menos duas aulas de cada matéria por semana (veja o projeto completo abaixo).









As últimas modificações na redação do Projeto ocorreram para reforçar que essas matérias devem atender à formação ética, do pensamento crítico e reflexão sobre a vida e comunidade. O texto também proíbe que as aulas sejam substituídas por outras e determina que sejam ministradas por professores formados em filosofia ou sociologia.

Se o PL for aprovado na Comissão de Educação, ele será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJ) e, em seguida, para o Senado Federal.

Reforma do Ensino Médio

As matérias deixaram de ser obrigatórias no Ensino Médio com a aprovação da Lei nº 13.415/2017, a chamada Reforma do Ensino Médio que mudou a LDB.

A mudança permitiu a reformulação do currículo de matérias, de maneira que a carga horária das aulas de Filosofia e Sociologia foi reduzida ou ofertada em apenas uma das três séries do ensino médio.

Em 2024, a Lei nº 14.945/2024 foi sancionada. Ela revogou parcialmente a Lei sobre a Reforma do Ensino Médio, permitindo o aumento a carga horária da Formação Geral Básica para 2.400 horas e o retorno de disciplinas a grade como história, biologia, sociologia e educação física. No entanto, o texto não prevê a obrigatoriedade da oferta dessas matérias.

Manifestações

Entidades ligadas ao setor se posicionaram sobre a proposta.

O Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Paulo emitiu uma nota pública a favor da iniciativa. Mesmo posicionamento da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação em suas redes sociais.

O Sindicato dos professores das escolas do Paraná, por exemplo, publicou um texto intitulado ''Em defesa do pensamento crítico, manifesto cobra Sociologia e Filosofia''.

Veja o projeto na íntegra

PROJETO DE LEI Nº 1.466, DE 2026

(Da Sra. LENIR DE ASSIS)

Altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir a Filosofia e a Sociologia como componentes curriculares obrigatórios nos currículos do ensino médio.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir a Filosofia e a Sociologia como componentes curriculares obrigatórios nos currículos do ensino médio, com no mínimo duas aulas em cada série.

Art. 2º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 36. ..........................................................................................

............................................................................................................

§ 1º-B Serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como componentes curriculares obrigatórios em todas as séries do ensino médio, com no mínimo duas aulas em cada série.

............................................................................................”(NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A presente proposição tem por finalidade assegurar a inclusão da Filosofia e da Sociologia como componentes curriculares obrigatórios em todas as séries do ensino médio, com carga horária mínima definida, de modo a garantir a formação integral dos estudantes da educação básica, conforme os objetivos constitucionais e legais da educação nacional.

A Constituição Federal, em seu art. 205, estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, tendo por objetivo o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. O art. 206, por sua vez, consagra como princípios do ensino o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, bem como a gestão democrática do ensino público. A Filosofia e a Sociologia são disciplinas centrais para a efetivação desses princípios, na medida em que promovem a reflexão crítica, o debate fundamentado e a compreensão das dinâmicas sociais, políticas e culturais.

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, ao tratar das finalidades da educação nacional, reafirma, em seu art. 2º, que a educação tem por objetivo o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Especificamente quanto ao ensino médio, o art. 35 da LDB dispõe que essa etapa da educação básica deve assegurar, entre outros fins, a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. A Filosofia e a Sociologia contribuem diretamente para esses objetivos, ao favorecerem a análise crítica da realidade, a formação ética e o desenvolvimento da consciência social.

A Base Nacional Comum Curricular, aprovada como referência nacional obrigatória, reconhece a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas como fundamental para a formação dos estudantes do ensino médio. A BNCC atribui à Filosofia e à Sociologia o papel de desenvolver competências relacionadas ao pensamento crítico, à argumentação, à compreensão das relações sociais, ao respeito à diversidade e à participação democrática. Esses componentes curriculares são apresentados como essenciais para a leitura crítica do mundo e para a formação de sujeitos capazes de intervir de forma responsável na vida social.

A experiência recente da educação brasileira evidencia que a flexibilização curricular sem a garantia da oferta obrigatória de componentes estruturantes tem produzido desigualdades educacionais e restringido o acesso de parcela significativa dos estudantes, especialmente da rede pública, a conhecimentos indispensáveis à formação cidadã. A ausência ou a oferta residual de Filosofia e Sociologia compromete a formação humanística prevista na Constituição, na LDB e na BNCC.

Dessa forma, ao estabelecer a obrigatoriedade da Filosofia e da Sociologia em todas as séries do ensino médio, com carga horária mínima, a presente proposição fortalece a Base Nacional Comum, assegura maior equidade entre os sistemas de ensino e reafirma o compromisso do Estado brasileiro com uma educação pública de qualidade, orientada pelos princípios constitucionais, legais e pedagógicos que regem a educação nacional.

A presente emenda foi produzida em interlocução com a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais (Abecs), a Associação Brasileira de Ensino de Filosofia (Abefil) e a Associação dos/as Professores/as de Filosofia e Filósofos/as do Brasil (APROFFIB).

