Reprodução/ Divulgação/TV Brasil 100% das instituições federais deverão aderir e elaborar o Plano

O Ministério da Educação (MEC), anunciou nesta quinta-feira (12) a instituição do Plano Nacional de Acesso, Permanência e Êxito (Pnape), que agora também pretende atender a estudantes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

O que é o Pnape

O Plano estabelece meios para ampliar o acesso de estudantes brasileiros ao ensino técnico e profissional. A proposta também envolve oferecer condições de manter os estudos dos alunos da Rede Federal durante todo o curso, até que ele se forme.

A estrutura do documento envolve oito eixos, 12 objetivos, 39 metas e 117 estratégias, além do lançamento da nova plataforma do Sistec.

Permanência e êxito

Para atingir o objetivo principal do plano, uma das metas prevê que 100% das instituições elaborem seus Planos Institucionais de Acesso, Permanência e Êxito (PIAPEs) em até um ano após a publicação que formaliza o plano.

A iniciativa exige planejamento integrado e baseado em dado s, com a participação dos setores de ensino, pesquisa, extensão, assistência estudantil e núcleos inclusivos na criação de estratégias de acompanhamento dos alunos.

Reitoria mais próxima dos alunos

Entre as novidades estruturais, o plano prevê a criação de uma unidade organizacional específica nas reitorias das instituições da Rede Federal, dedicada à gestão das ações de acesso, permanência e êxito.

A medida busca integrar as políticas de assistência estudantil e ações afirmativas aos campi e demais setores institucionais, fortalecendo o acompanhamento da trajetória dos alunos.

Transparência e acessibilidade digital

Para garantir a transparência e o acesso da população, as instituições da Rede Federal deverão disponibilizar, em seus portais oficiais, seções específicas para divulgar documentos e ações de permanência estudantil.

Os Planos Institucionais deverão ser atualizados em até 15 dias após a aprovação.

Prazos previstos

Uma das metas do projeto estabelece que 100% das instituições da Rede Federal incorporem as diretrizes do Pnape aos seus Planos de Desenvolvimento Institucional em até 180 dias após a publicação do plano.

A medida busca integrar as ações de acesso, permanência e êxito ao planejamento estratégico e orçamentário das instituições.

Sistec

Desenvolvida em parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), a nova plataforma do Sistec terá implantação gradual, começando pelas instituições da Rede Federal e pelos cursos técnicos.

A modernização prevê operação em nuvem, interface atualizada e integração com sistemas acadêmicos, reduzindo o trabalho operacional. A etapa inicial contará com testes e contribuições das instituições, além de oficinas virtuais.



