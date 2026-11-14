Canva Preparação para o Enem vai desde a revisão aos momentos de descanso

Acontece, neste domingo (15), o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Na ocasião, os candidatos enfrentarão 90 questões objetivas, divididas igualmente entre Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Segundo o Ministério da Educação (MEC), o exame registrou mais de 5 milhões de inscrições confirmadas nesta edição.

Nesta reta final, candidatos de todo o Brasil lidam com a ansiedade e a expectativa de conquistar um bom desempenho no exame. Para chegar bem preparado no dia da prova, especialistas apontam que cuidar da saúde mental, do bem-estar e da concentração é tão fundamental quanto revisar os conteúdos.

O que fazer no dia anterior à prova?



Segundo o professor e colunista do iG, Rodrigo silva, o dia anterior à prova é crucial para garantir energia e atenção: “uma boa noite de sono é fundamental". Ele explica que o Enem é uma prova de resistência, já que são 90 questões a serem respondidas em cinco horas de avaliação.

O professor pontua ainda que é fundamental manter a tranquilidade na véspera da prova, evitando o excesso de revisões. Segundo ele, priorizar momentos de lazer, como assistir a um filme ou fazer passeios diferentes com a família e os amigos, ajuda a controlar a ansiedade e evita comprometer a memória de tudo o que foi estudado. É importante, ainda, apostar em bons hábitos alimentares e em refeições mais leves, para evitar qualquer indisposição ou mal-estar no momento da prova.

Vale a pena revisar?



Caso o estudante queira revisar matérias para se sentir mais seguro, é importante que ele foque nos temas que mais caem nas provas. Segundo o professor, estudar por meio de questões é mais eficiente do que tentar decorar fórmulas em cima da hora.

Rodrigo explica que o Enem traz basicamente os mesmos assuntos todos os anos, mas em contextos diferentes e, por isso, aconselha os estudantes a “pegar de duas a três questões de cada tema mais recorrente e tentar respondê-las".

Separe o que levar



O estudante deve priorizar, também, a organização, e deixar prontos todos os itens necessários, evitando imprevistos ou mesmo a ausência no exame.



Segundo o MEC, o documento original com foto é obrigatório e é aceito a partir da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), da Carteira de Identidade Nacional (RG ou CIN), ou do e-Título, também nas versões digitais, desde que apresentadas diretamente pelo aplicativo oficial.



A caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente também é essencial para a execução da prova. O MEC aconselha que o participante leve duas unidades, para evitar surpresas.

O participante também pode levar lanches, que poderão passar por vistoria. Separar no dia anterior também pode ser uma boa escolha.









Horários oficiais do 2º dia do Enem (no horário de Brasília)

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Saída permitida sem o caderno de questões: a partir das 15h30

Saída permitida com o caderno de questões: a partir das 18h

Término da prova: 18h30

Enem 2026

Com mais de 5,05 milhões de inscrições confirmadas e adesão histórica de concluintes da rede pública, o primeiro dia do Enem 2026 teve como destaque o tema de redação "A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal". Segundo o balanço preliminar do Ministério da Educação, a abstenção chegou a 32% e 4.359 participantes foram eliminados por descumprimento das regras.

Além disso, quedas de energia provocadas por chuvas afetaram 39 locais de prova, a maioria no Rio de Janeiro, garantindo aos prejudicados o direito de solicitar nova aplicação.

Para este segundo domingo, os candidatos enfrentarão as provas de Matemática e Ciências da Natureza, com abertura dos portões às 12h, fechamento às 13h e cinco horas de duração, entre 13h30 e 18h30 (horário de Brasília).

Encerradas as provas regulares, o cronograma avança para os pedidos de reaplicação (para afetados por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas), que ficam abertos de 16 a 20 de novembro na Página do Participante, com novas provas marcadas para os dias 15 e 16 de dezembro.

Os gabaritos oficiais serão divulgados em até dez dias úteis após o exame, enquanto o resultado final está previsto para janeiro de 2027, abrindo caminho para o acesso ao ensino superior via Sisu, Prouni e Fies.